Elia del Gf Vip escluso dal gruppo: “Non ti può vedere nessuno” e lui non si trattiene

Gf Vip 2018, Elia Fongaro sempre più solo nella Casa

Elia del Gf Vip sta venendo escluso dal gruppo: una strategia perché è ritenuto il più forte al televoto? In molti stanno cominciano a credere che in verità l’ex Velino sia antipatico per un solo motivo: è un avversario temibile. Il popolo di Twitter si è espresso: Elia Fongaro potrebbe arrivare anche alla finale del Grande Fratello Vip 2018. In effetti è molto amato. E in Casa lo hanno capito bene. Forse è l’unico che non sa che fuori ci sono innumerevoli persone che fanno il tifo per lui. Stiamo notando che, dopo l’uscita di Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin, ci sono sempre meno inquilini attorno a Elia. Cosa sta succedendo?

I giochi sono cominciati: una confessione contro Elia del Grande Fratello Vip

Questa sera è bastata una scintilla per far scoppiare l’incendio! A seguito di una semplice battuta di Elia Fongaro sulla Marchesa d’Aragona, quest’ultima si è lasciata andare a una reazione che ha stupito tutti: “Non la fare questa battuta! Non ti offendi con una cosa del genere? Questa è una cosa discriminatoria sull’estetista. Hai offeso me! E lo hai fatto con toni discriminatori. Io non te lo permetto! Alzo il ponte levatoio. Basta! Parli in modo inadeguato e hanno ragione che non ti può vedere nessuno”. La risposta di Elia è stata una sola: “Ok, adesso cominci a uscire”. Tutti, pian piano, stanno cominciando a calare la maschera: basti pensare a Silvia Provvedi che prima lo nomina e poi sta sempre con lui. Strategia anche questa?

Grande Fratello, Elia Fongaro contro tutti: si salverà al televoto?

Negli ultimi giorni, Elia Fongaro sta avendo delle discussioni con diversi concorrenti del Gf Vip 3. Basti pensare a quello che è successo con Francesco Monte. Il loro battibeccarsi non è piaciuto per niente alle fan di Monte, che adesso si sono organizzate alla perfezione per eliminare Elia Fongaro. Ci riusciranno davvero? Se ciò dovesse accadere, diventeranno le degne eredi delle Bimbe di Giulia De Lellis!