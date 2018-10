Grande Fratello Vip, concorrenti e complotti: scelti i nuovi eliminati?

Complotti al Gf Vip 2018: alcuni concorrenti contro il “gruppo”

Concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 e complotti. Esistono davvero dei gruppi? La risposta c’è: sì. Ivan Cattaneo ha ammesso a cuor leggero che è stata fatta una strategia da parte di un gruppo per mandare al televoto determinate persone. Vengono quindi scelti i possibili eliminati del Gf Vip. E anche Ivan fa parte di quel gruppo. La strategia è semplice: quelli più “maturi” hanno fatto fronte comune per mandare a casa i giovani. Ecco la spiegazione che ha detto il cantante: “Noi adulti dovevamo fare gruppo e non votarci”. Purtroppo nulla è andato come avevano previsto perché Lory Del Santo è stata eliminata (ma in realtà è nella suite).

Benedetta Mazza prossima eliminata? Le strategie del gruppo

Vi abbiamo già parlato delle strategie di Elia Fongaro e Francesco Monte avvenute nella notte, ma ora ne sono emerse delle altre. Il gruppo di Ivan, la Marchesa e Lory (ci dovrebbe essere anche qualche altro di cui non si è fatto cenno) ha preso di mira principalmente Martina Hamdy e Benedetta Mazza. Queste sono le due ragazze che potrebbero finire molto presto al televoto. Se le strategie del gruppo dovessero andare a buon fine! A seguito dell’insistenza di Martina, che avrebbe voluto sapere qualche informazioni in più sul complotto, Ivan ha rivelato la verità. Dopo aver ascoltato le sue parole, Benedetta non vedrà più con gli stessi occhi alcune persone: “Forse abbiamo sbagliato a dare delle valutazioni”.

Grandi sorprese al Grande Fratello Vip! Tra complotti e gossip

I complotti al Gf Vip 3 non finiranno di certo qui. E ora che gli ultimi sono venuti a galla, siamo veramente curiosi di scoprire come reagiranno gli altri concorrenti ignari di tutto! Le sorprese non mancano mai: abbiamo anche scoperto che Silvia Provvedi potrebbe perdonare Corona e verrà fatta più chiarezza sul bacio di Francesco Monte e Giulia Salemi. Cos’altro dobbiamo ancora aspettarci da questa terza edizione del Grande Fratello Vip?