Grande Fratello Vip, Silvia parla di Federica Nargi: “Voglio essere mamma come lei”

News Gf Vip: Silvia Provvedi e la voglia di maternità

Silvia Provvedi ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo desiderio di diventare mamma. Non vorrebbe superare i trent’anni per avere un figlio, ma sa bene che dovrà trovare prima la persona giusta. La bruna delle Donatella ha spiegato che questo è il suo sogno e che è già pronta a prendersi cura di un bambino. Ecco cosa ha detto durante la diretta di Mediaset Extra, parlando anche di Federica Nargi: “Ce l’ho fatta a prendere casa e questo è il primo step per la serenità. Io ho sentito questo istinto materno da quando sono piccola. Io non mi vedo mamma troppo tardi. E questo non vuol dire che diventare mamma ti tagli le gambe, anzi ti dà una luce diversa e riesci a fare tutto. Io ho una mamma speciale, che diventerà un’ottima nonna. Penso che se le cose si vogliono si possono anche fare”.

Grande Fratello Vip gossip: Silvia parla di Federica Nargi

Vorrebbe diventare mamma, Silvia del Gf Vip, come la sua amica Federica Nargi (incinta per la seconda volta). C’è un bellissimo rapporto tra le due e Silvia oggi ha parlato di lei: “Io sono molto amica di Federica Nargi, che ha una bambina pazzesca. Io, quando l’ho vista a Colorado, l’ho vista con una luce pazzesca. L’ho vista speciale, con sua mamma. Noi donne siamo speciali: riusciamo a fare tante cose. Io, se devo ragionare, divento mamma dopo i trenta. Vorrei trovare la persona giusta”. Chi sarà il papà di suo figlio? Non di certo Fabrizio Corona: ha lanciato a lui e ad Asia Argento una frecciatina al vetriolo!

Silvia Provvedi è fidanzata fuori dalla casa? Esiste un ragazzo che le piace!

In quest’ultimo giorno, al Grande Fratello Vip, non abbiamo scoperto solo la voglia di maternità di Silvia Provvedi, ma anche il presunto bacio di Benedetta Mazza e Stefano Sala. Sembra proprio che l’attrazione stia diventando sempre più forte per i due… E Silvia, invece, non ha trovato nessuno che veramente le piace all’interno del Gf Vip 2018? No, anche perché avrebbe già un ragazzo ad aspettarla a casa!