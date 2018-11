Federica Nargi incinta del secondo figlio, con Matri genitori bis: le foto col pancione

Federica Nargi è incinta! L’ex Velina diventerà di nuovo mamma dopo Sofia

Una bellissima notizia stamattina: Federica Nargi è incinta del secondo figlio! Le foto col pancione della futura mamma bis stanno facendo il giro del Web in queste ore, raccogliendo tanti commenti entusiasti e felici. Sui profili social dell’ex Velina e del calciatore Alessandro Matri stanno piovendo auguri. La coppia è molto amata e non poteva succedere altrimenti, scoprendo che presto avranno il secondo figlio. Non si sa ancora se sia un maschio o una femmina, anche perché l’annuncio ufficiale non c’è ancora stato. Federica è incinta di circa cinque mesi, questo ha fatto sapere il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato le foto del pancione della futura mamma bis.

Federica Nargi di nuovo mamma: nel 2019 arriva il secondo figlio con Matri

Vedendo il pancione nelle foto, Federica è riuscita a tenere nascosta la gravidanza per molto tempo. Sui social network non ha lasciato trapelare nulla. Ultimamente ha inquadrato solo la figlia Sofia e il compagno Alessandro nelle Stories su Instagram. Di lei ha pubblicato fotografie e video a mezzo busto, mai intere e senza mai inquadrare il pancione. Ma oggi sappiamo per certo che Federica Nargi è incinta di nuovo. Le foto parlano chiaro: al parco insieme alla primogenita Sofia, che ha da poco compiuto due anni, non è riuscita a nascondere il pancino sotto il cappotto e gli abiti larghi. E che bel pancino! Ancora piccolo, certo, ma dato che la neo futura mamma è sempre stata in gran forma la gravidanza è ben visibile già nei primi mesi.

Federica Nargi e Alessandro Matri genitori nel 2019: arriva il secondo figlio dopo Sofia

Nelle foto pubblicate sul settimanale, Federica è insieme alla prima figlia Sofia mentre giocano e si rilassano al parco. In un dolcissimo scatto, la piccola accarezza il pancino della mamma, dove c’è il suo fratellino o la sua sorellina. In attesa di scoprire altro, e soprattutto del commento dei futuri genitori, non ci resta che fare i nostri più calorosi auguri a questa bella famigliola che presto accoglierà il secondo figlio!