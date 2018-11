Belen e Iannone, è davvero finita? Spunta un anello sospetto al dito

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati insieme? Alla festa di Jeremias i due indossano lo stesso anello

È davvero finita tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? È questa la domanda che molti si stanno facendo da quando, sui social, i due sono apparsi insieme alla festa di compleanno di Jeremias, il fratello di lei. Belen e Iannone, ad onor del vero, a quell’evento erano seduti uno di fronte all’altra (e non vicini) e non hanno fatto niente per far pensare che tra di loro ci fosse in corso un possibile ritorno di fiamma. Quello che non abbiamo notato noi, però, è che i due, come si vede in un fermo immagine pubblicato dal settimanale Oggi, pare indossassero lo stesso anello (o comunque molto simile). Sul giornale, addirittura, viene tirata in ballo l’ipotesi di una possibile fedina. Sarà davvero così?

Belen e Iannone di nuovo fidanzati? La foto degli anelli mostrati al compleanno di Jeremias Rodriguez

Sia Belen che Iannone, come riportato dal settimanale Oggi e come anticipato sopra, alla festa dei 30 anni di Jeremias portavano entrambi un anello simile al dito. “All’anulare dello sportivo brilla una fedina d’oro” è stato scritto a tal proposito nel giornale con tanto di foto allegata “E dell’oro si intravede anche alla mano di Belen”. Ora, dire che i due siano tornati insieme solo perché presenti alla stessa festa non ci pare corretto. Ma l’anello? Si tratta solo di una semplice coincidenza o, forse, ci sta sfuggendo qualcosa?

Belen e Andrea Iannone: ecco perché erano entrambi al compleanno di Jeremias Rodriguez

Belen e Iannone di essersi lasciati senza alcun rancore lo hanno più e più volte ribadito. Lei stessa, per esempio, su Instagram ha continuato a mostrare il suo supporto allo sportivo anche dopo la rottura (lasciando like e condividendo immagini e video delle performance di lui sulla pista). Jeremias Rodriguez e Andrea, inoltre, sono sempre stati molto vicini. Il pilota, quindi, è molto più probabile che si trovasse al party del fratello di Belen come “amico del festeggiato” che come “fidanzato della sorella”.