Belen e Iannone: di nuovo insieme al compleanno di Jeremias Rodriguez

Belen e Iannone sono tornati insieme? I due beccati al compleanno di Jeremias Rodriguez

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati a farsi vedere insieme. Occasione è stata il trentesimo compleanno di Jeremias Rodriguez, festeggiato lo scorso 11 novembre in un locale di Milano. Più precisamente a El Carnicero di Milano, ristorante specializzato in cucina argentina. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha invitato al suo party la sorella maggiore e il suo migliore amico. Belen e Iannone non si sono seduti accanto ma uno di fronte l’altro. Secondo i beninformati la conduttrice di Tu si que vales e il pilota sono rimasti in buoni rapporti nonostante la recente rottura. Rottura voluta dall’argentina, non più innamorata dello sportivo dopo tre anni di relazione. Iannone ha accettato la scelta di Belen anche se a malincuore.

Cosa è successo tra Belen e Iannone al compleanno di Jeremias Rodriguez

Belen e Iannone hanno scelto di non mostrarsi insieme sui social network, per non alimentare i gossip. Ma a quanto pare i due ex fidanzati hanno partecipato alla festa di Jeremias Rodriguez senza alcun problema. Nessuno screzio, nessun rancore: tutto è filato liscio all’evento. Al quale erano presenti pure i genitori Veronica e Gustavo, il nipote Santiago, e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Cecilia è apparsa tranquilla nonostante i recenti problemi di salute: i baci al tavolo col suo fidanzato si sono sprecati.

Stefano De Martino non era presente alla festa di compleanno di Jeremias

Alla festa di compleanno non era presente Stefano De Martino. Il ballerino ha avuto in passato dei problemi con Jeremias ma la scorsa estate i due si sono riavvicinati. Da qualche settimana si parla di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano ma al momento i diretti interessati tengono le bocce cucite.