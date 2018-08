Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace a Ibiza

Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino insieme dopo il litigio

Tutto è bene quello che finisce bene anche per Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino. Come riporta il Vicolo delle News, il fratello di Belen ha fatto pace con l’ex cognato, con il quale erano sorte delle incomprensioni qualche anno fa. La prova è arrivata da Instagram, dove l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso una storia insieme al ballerino di Amici e al piccolo Santiago. De Martino è apparso sorridente e gioioso, segno che l’ascia da guerra nei confronti dell’argentino è ormai deposta. Di sicuro a trarre vantaggio da questa pace ritrovata sarà soprattutto Santiago, legato sia al padre che allo zio. Ma ne sarà felice pure Belen Rodriguez che, nonostante la grande sofferenza per il divorzio, ha fatto il possibile per instaurare un rapporto cordiale con l’ex marito. E la showgirl ci è riuscita alla grande visto che con Stefano ora c’è armonia e a nessuno dei due pesa trascorrere le vacanze nello stesso posto. Cioè a Ibiza dove, per l’appunto, si trova pure Jeremias. Ma perché quest’ultimo e De Martino avevano litigato?

Perché Jeremias Rodriguez aveva litigato con Stefano De Martino

Di un litigio tra Jeremias e Stefano si è subito parlato all’indomani della separazione tra Belen e Stefano ma i diretti interessati hanno sempre taciuto. Almeno fino a quando il Rodriguez non ha rivelato nella Casa del Grande Fratello che i rapporti con l’ex cognato non erano più quelli di un tempo. Successivamente, nel corso di un’intervista a Mattino 5, Jeremias ha ha dichiarato:“Non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente. Ad ogni modo, mi ha dato Santiago, la cosa più bella che ho. Ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui”.

Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez in vacanza a Ibiza

Insomma, Jeremias Rodriguez ha lasciato una porta aperta per Stefano De Martino e, complice la vacanza a Ibiza, i due sono riusciti finalmente a chiarirsi. Ma a quanto pare alle Baleari l’ex gieffino ha ritrovato anche l’amore. Ultimamente si mostra spesso sui social network con una certa Priscilla, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo che ha pure già fatto la conoscenza di Belen. Dopo tante delusioni amorose, sarà la volta buona per Jeremias?