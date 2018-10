Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio, lite a causa di Belen? ll gossip impazza

Gilda e Stefano, un rapporto speciale dopo Belen

Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati il ballerino di Amici di Maria De Filippi, poi inviato dell’Isola dei Famosi, è stato sempre associato alla bellissima Gilda D’Ambrosio. I giornali ci avevano visto giusto perché poi fu lo stesso Stefano a parlare del loro importante rapporto: il ballerino infatti parlò di Gilda in un’intervista a Grazia definendola “una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima. Per me lei è molto importante”. Certo, non ha mai parlato di fidanzamento ma sapete bene che quando si è del mondo dello spettacolo è meglio tutelarsi dai pettegolezzi e godersi un po’ di riservatezza. Oggi possiamo dirvi qualcosa di più grazie a una risposta dell’informatissimo Gabriele Parpiglia.

Stefano e Gilda hanno litigato davvero?

Dopo le dichiarazioni di Stefano su Gilda sul settimanale Grazia (siamo alla seconda metà di settembre) non si era più parlato di loro due, al punto che si era iniziato a dubitare che avessero litigato. La conferma, se così la si può chiamare, viene proprio da Instagram; qui infatti un fan ha effettivamente chiesto a Parpiglia se i due abbiano rotto e se in tutto questo c’entri Belen Rodriguez. Pare infatti che sia da molto che il ballerino di Maria non metta mi piace ai post di Gilda su Instagram. Questo non vuol dir niente, a dire il vero, ma Parpiglia ha voluto comunque rispondere alla domanda dopo aver sottolineato che neanche a lui interessa molto.

Strani movimenti social: Gabriele Parpiglia risponde

“Probabile sia così, comunque la domanda ha senso”, questa la risposta del noto giornalista alla risposta di un suo follower. Non ha né smentito né confermato insomma, ma ha ritenuto probabile il tutto, forse considerando che Belen e Stefano sembrano essersi riavvicinati. Sarà davvero così? Chissà. Non è detto che se Stefano non passa tutto il giorno a mettere mi piace a Gilda ci abbia litigato; è anche vero tuttavia che qualsiasi rapporto, amore o amicizia che sia, ormai viaggia sui social. Vi terremo aggiornati!