Belen e Stefano De Martino insieme felici e sorridenti: le foto dell’incontro al parco

Belen e Stefano De Martino felici e sorridenti: le foto dell’incontro al parco con il piccolo Santiago

Belen e Stefano De Martino si stanno dimostrando dei genitori impeccabili con il piccolo Santiago. Ogni acredine e dissapore del passato, infatti, è stata completamente dimenticata dai due che, nonostante la fine del loro matrimonio, continuano oggi a cercare di far funzionare al meglio il loro rapporto. Lo fanno però principalmente per un motivo: l’amore che provano entrambi per il figlio. La voglia di farlo stare bene e di farlo crescere con accanto una madre e un padre che si vogliono bene sta infatti avendo la meglio su tutto. A dimostrare che stanno facendo bene, oggi, arrivano anche le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi. Nelle immagini, in particolare, è possibile vedere Belen e Stefano che, insieme, si godono felici i loro momenti di pausa al parco con Santiago, e i loro sorrisi sembrano dire più di mille parole.

Belen e Stefano paparazzati insime al parco: insieme per amore del figlio Santiago

Sentimentalmente le strade di Belen e Stefano De Martino sembrano ormai essersi divise definitivamente. Alcuni fan, però, su un loro possibile ritorno di fiamma sembrano oggi ancora sperarci. Quelli che fanno parte del team che vorrebbe rivedere insieme la showgirl argentina con il ballerino, allora, saranno contenti di vedere le foto del tenero incontro dei due ex al parco. Con loro, come accennato sopra, c’era anche Santiago cui oggi, sicuramente, si deve riconoscere il grande merito di aver tenuto unita la coppia, nonostante tutto e nonostante tutti.

Belen accompagna Santiago al primo giorno di scuola: con lei anche Stefano De Martino

Non è la prima volta che Belen e Stefano De Martino, mostrandosi insieme, tornano a fare sognare i loro fan. Al primo giorno di scuola del figlio, per esempio, i due hanno deciso di andare in coppia. Entrambi oggi, per quel che ne sappiamo, continuano a considerarsi semplicemente papà e mamma del piccolo Santiago ma, a vedere i loro volti sereni e contenti nelle foto, c’è da chiedersi: è davvero finita per sempre?