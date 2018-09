Belen e Stefano De Martino insieme per Santiago: foto e forte affetto familiare

Belen e Stefano De Martino insieme per il primo giorno di scuola di Santiago: le foto della mattinata trascorsa in famiglia

Il primo giorno di scuola è arrivato anche per il figlio di Belen che, per l’occasione, ha potuto godere del supporto e della vicinanza del suo papà oggi, Stefano De Martino, presente pure lui stamattina. A raccontare la mattinata trascorsa in famiglia sono stati proprio papà e mamma che, fieri e contenti, hanno condiviso tutto sui social. Le immagini e i video in questione altro non fanno che raccontare un affetto familiare più forte di prima che, ancora oggi, pare far sognare i fan della coppia. Non sono pochi infatti quelli che continuano a sperare di vedere i due tornare insieme. Come è ormai risaputo, però, le strade di Stefano e Belen si sono divise in amore. L’unico grande amore che il ballerino e la showgirl, infatti, è adesso quello per il figlio Santiago che, da sempre, non conosce rivali.

Belen e Stefano De Martino insieme per Santiago: sorrisi e affetto per il primo giorno di scuola

Dopo l’immagine di pubblicata su Instagram stories da Belen Rodriguez, dove si vedeva Stefano De Martino intento ad immortalare il primo giorno di scuola di Santiago), sono seguite anche quelle dell’ex marito. L’ultimo inviato dell’Isola dei Famosi, nello specifico, ha condiviso tre istantanee (di lui, il figlio e Belen). Sorrisi felici, genitori orgogliosi e tanto affetto hanno dunque caratterizzato il debutto a scuola di Santiago. Sia Stefano che la Rodriguez, anche questa volta, hanno dimostrato di avere a cuore solo ed unicamente la felicità del figlio per il quale, non importa dove e quando, i due ci saranno sempre.

Stefano De Martino rinuncia all’Isola dei Famosi per stare insieme al figlio: la conferma

Stefano De Martino non farà parte del cast dell’Isola dei Famosi quest’anno. La conferma del rifiuto, in particolare, è arrivata a fine luglio. A spingere il ballerino a non accettare l’incarico di inviato, stando alle sue dichiarazioni, la voglia e l’intenzione di non voler più trascorrere tanto tempo lontano dal figlio.