Stefano De Martino lascia l’isola dei famosi e Amici

Stefano De Martino non sarà inviato a L’Isola Dei Famosi

L’articolo pubblicato sulla rivista Chi annuncia che Stefano De Martino non sarà l’inviato della prossima edizione de L’Isola Dei Famosi. A quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, infatti, il ballerino ha rifiutato categoricamente una futura partenza per l’Honduras. La proposta di una seconda collaborazione pare sia giunta negli ultimi giorni all’agente di De Martino che, dopo aver riflettuto e, a lungo, valutato, ha deciso di passare la palla ad uno dei tanti candidati in lista per partire alla volta dell’isola condotta dalla Marcuzzi. Dopo l’uscita dell’articolo, i fan, in delirio, continuano a domandarsi il perchè del rifiuto visto l’enorme successo riscosso dallo stesso Stefano lo scorso anno. Cosa sarà successo e, quale sarà il motivo di tale scelta? Ma soprattutto, chi sarà il nuovo inviato?

Ecco il vero motivo della scelta di Stefano

A quanto pare, il vero motivo della scelta presa da Stefano De Martino è Santiago, il figlio. Dall’esperienza della scorsa edizione, infatti, si ricorda quanto al ballerino napoletano fosse seriamente mancato il piccolino. Lo dicevano i suoi occhi quando, puntualmente, Alessia Marcuzzi tirava in ballo il figlio avuto dalla showgirl argentina Belen Rodriguez. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, il buon cuore di papà non si sente di voler ripetere l’esperienza e di riprovare sulla propria pelle le stesse mancanze. Come da lui stesso dichiarato al rientro dall’isola honduregna lo scorso aprile, Stefano non intende più separarsi da Santiago per cosi troppo, tanto tempo.

Stefano rientrerà nel corpo di ballo di Amici?

Lo scorso anno, a causa del contratto firmato con la produzione dell’Isola Dei Famosi, l’ex marito di Belen Rodriguez ha scelto volontariamente di lasciare Amici, il talent di Maria De Filippi. Non è, quindi, apparso tra i professionisti dell’ultima edizione. A detta di Chi, il ballerino anche quest’anno dovrebbe non partecipare al programma di Canale 5. Dunque, niente Amici nè Isola Dei Famosi per Stefano. Quali, allora, i suoi progetti futuri? Quale strada intraprenderà il bel De Martino?