Stefano De Martino su Gilda Ambrosio: “Per me lei è molto importante”

Stefano De Martino parla di Gilda Ambrosio e afferma: “Persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima”

Il ballerino Stefano De Martino, diventato famoso per il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, parla apertamente di Gilda Ambrosio, mettendo in chiaro, una volta per tutte, il loro rapporto e i suoi sentimenti. Non in pochi hanno ipotizzato una storia d’amore tra il ballerino e Gilda Ambrosio, su di loro il gossip è scatenato. Ma ecco quali sono state le parole di De Martino nell’intervista per Grazia. “E’ una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima. Per me lei è molto importante“ ha affermato il giovane danzatore a proposito della ragazza.

Stefano De Martino e la verità sul rapporto con Gilda Ambrosio, le parole del ballerino e la confessione: “Sono spaventato dai rapporti di coppia e…”

“Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e, quando incontro una persona come Gilda mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l’amore di una coppia ha sempre una fine…” ha confessato poi Stefano De Martino. Dunque, dalle parole del ballerino si intende che tra lui e Gilda Ambrosio c’è solo un bellissimo rapporto d’amicizia. Nonostante i gossip che ruotano intorno ai due, Stefano De Martino ha detto la sua. Staremo a vedere.

Stefano De Martino sereno al fianco della ex Belen Rodriguez con il figlio Santiago

Prosegue, invece, l’ottimo rapporto tra il ballerino e la sua ex moglie Belen Rodriguez. I due sono stati beccati qualche giorno fa mentre erano insieme al figlio Santiago al parco. Nonostante la loro storia d’amore e il loro matrimonio sia finito, Stefano De Martino e la showgirl, continuano a vedersi anche e soprattutto per il bene del loro bambino, il piccolo Santiago. I due sono stati pizzicati sereni e sorridenti dimostrando il loro ottimo rapporto che va oltre la fine del loro matrimonio.