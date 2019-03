Belen e Stefano sono tornati insieme? Parla De Martino: “Ecco la verità”

Belen e Stefano news: le ultime dichiarazioni del ballerino e conduttore

Belen Rodriguez e Stefano De Martino resteranno legati per tutta la vita. Ad unirli il figlio Santiago, che sta per compiere sei anni. E il nuovo conduttore di Made in Sud lo ha voluto chiarire nella recente intervista rilasciata al settimanale Vero: “Belen? Un rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio”. L’ex ballerino di Amici ha poi fatto chiarezza sugli ultimi gossip: “I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi spiego: io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. Magari, chi ha vissuto una separazione in modo diverso da noi fatica a comprendere. Ma per noi è così. Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo“.

Belen e Stefano sono entrambi single dopo il divorzio

Al momento, dunque, sia Belen sia Stefano sono single. Ed entrambi stanno lavorando in un programma comico: De Martino a Made in Sud, la Rodriguez a Colorado. “Sono felice che entrambi lavoreremo in programmi che regalano risate al pubblico. È la cosa di cui si ha più bisogno”, ha assicurato il pupillo di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez non è incinta per la seconda volta

Di recente Stefano De Martino ha pure smentito la presunta seconda gravidanza di Belen. La Rodriguez non è incinta ed è più che mai concentrata sul lavoro, tra Sanremo Young, Colorado e le varie pubblicità che la vedono protagonista.