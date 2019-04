Belen e Stefano tapiro per il bacio: confessione di coppia Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, Belen e Stefano: tapiro per il bacio pubblico

Striscia la Notizia ha nuovamente pizzicato Stefano e Belen! Ormai non ci sono più dubbi: sono tornati insieme. Hanno messo la fede al dito, si sono lasciati andare a grandi effusioni (senza preoccuparsi troppo dei paparazzi) e hanno fatto anche delle lunghe passeggiate assieme al piccolo Santiago. Dopo la storia con Andrea Iannone, Belen Rodriguez ha preferito rimanere single… fino a quando sulla sua strada non è ricomparso suo marito. Le è bastato un incontro per avere la certezza che sarebbe stato lui l’uomo della sua vita. Lo stesso vale per il conduttore di Made in Sud: l’amore è sbocciato senza preavviso e non ci ha pensato due volte a riprovarci. Questa sarà la volta giusta?

Stefano e Belen insieme: tutte le prove che confermano la loro avvenuta unione

Dopo il bacio in discoteca (il video è diventato virale!) e le effusioni nel bed and breakfast di Marechiario, Valerio Staffelli ha voluto consegnare il tapiro d’oro alla coppia. Che ovviamente si aspettava di ricevere la visita di questo inviato! Sì, un inviato che la Rodriguez conosce bene: ormai ha perso il conto dei baci a stampo che ha ricevuto da lui. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno parlato della loro storia a Striscia la Notizia. La showgirl ha spiegato che non ci sarà un altro matrimonio: “Non ce ne sarà bisogno perché non è mai arrivata la richiesta di divorzio”; Stefano ha invece detto questo: “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”. I due hanno anche dovuto rispondere alle domande sulla presunta aggressione avvenuta nel 2012 a Ponza ai danni di due fotografi: “Spero si risolva presto – ha spiegato il ballerino –. Purtroppo la giustizia italiana interviene in tempi troppo lunghi, quindi si protraggono storie inutili”.

Belen e Stefano oggi, la confessione di Scintilla

A parlare del ritorno di fiamma di Belen e Stefano è stato anche il comico Scintilla, che al settimanale Nuovo Tv ha confessato: “Ci ha sorpreso vedere Stefano dietro le quinte di Colorado, anche perché lui conduce Made in Sud, che rappresenta la concorrenza. Se tornassero insieme sarebbe bellissimo, soprattutto per il loro Santiago”; la fidanzata Elena Morali gli ha dato la conferma che sono tornati insieme: “Lei mi ha risposto che solo io non lo sapevo! Quest’anno a Colorado regna l’amore, oltre alla risate”.