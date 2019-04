Stefano De Martino a Colorado per Belen: Scintilla spiffera tutto

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Colorado insieme

Continuano ad emergere nuovi dettagli sul riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A parlare questa volta è Scintilla, il comico Gianluca Fubelli, che conduce Colorado insieme alla soubrette argentina. Il fidanzato di Elena Morali ha rivelato al settimanale Nuovo Tv che Stefano ha fatto di recente irruzione nel programma di Italia 1. “Ci ha sorpreso vedere Stefano dietro le quinte di Colorado, anche perché lui conduce Made in Sud, che rappresenta la concorrenza. Se tornassero insieme sarebbe bellissimo, soprattutto per il loro Santiago”, ha raccontato Scintilla. Che quando ha visto Stefano ha subito chiesto spiegazioni alla morali: “Lei si intende di gossip, le ho chiesto se fossero tornati insieme. E lei mi ha risposto che solo io non lo sapevo! Quest’anno a Colorado regna l’amore, oltre alla risate”.

Belen e Stefano hanno rimesso la fede al dito

Belen e Stefano preferiscono non rilasciare dichiarazioni al momento ma hanno rimesso la fede nuziale al dito. Lei l’ha sfoggiata su Instagram mentre lui l’ha mostrata sul palco di Made in Sud, programma che conduce con successo su Rai 2 dallo scorso marzo. “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“, ha ammesso la sud americana in un’intervista per Chi.

Stefano De Martino: pace con la famiglia di Belen

Non solo riavvicinamento con Belen: Stefano De Martino da qualche mese è tornato ad avere un rapporto pure con la famiglia Rodriguez. Qualche settimana fa ha infatti partecipato con gioia ed entusiasmo al compleanno dell’ex (?) suocera Veronica Cozzani.