Stefano e Belen di nuovo insieme? Lui indossa la fede a Made in Sud

Stefano e Belen: riavvicinamento (quasi) confermato. I due indossano di nuovo la fede nuziale

Dopo la foto di Belen che indossa nuovamente la fede nuziale, molti utenti di Twitter si sono accorti che anche il conduttore di Made in Sud ha rimesso l’anello, proprio per suggellare la serenità ritrovata? Sembrerebbe proprio così. I fan della coppia sono sempre più sicuri che il ballerino, nato ad Amici di Maria De Filippi, e l’ex moglie Belen Rodriguez siano tornati ufficialmente insieme. Complici anche video e foto che li hanno ritratti molto vicini negli scorsi giorni. Nella giornata di domenica 31 marzo, infatti, la bella showgirl ha raggiunto Napoli proprio insieme a Stefano e il piccolo Santiago. La famiglia è stata ripresa durante una piacevole passeggiata domenicale e successivamente negli studi della Rai della città partenopea dove De Martino stava provando proprio per la diretta di questa sera. Tutto sembra allora andare per il verso giusto. Manca solo la conferma dei diretti interessanti, che, nonostante articoli e avvistamenti, stentano a dire la verità.

Belen e Stefano: il conduttore di Made in Sud è geloso?

Il comico Peppe Iodice ha preso di nuovo Stefano come protagonista del suo sketch. Al centro della performance una foto che ritraeva Iodice in compagnia di Belen. A qui la domanda fatidica: “Ma sei geloso?“, Stefano non ha risposto ma il suo imbarazzo è stato davvero tanto. Ma un’affermazione di Stefano potrebbe stonare. Durante lo sketch di Iodice in cui si è fatto il nome della mamma di Belen, De Martino ha risposto: “Ma è tuo suocera“. Potremmo pensare però che dietro tutto questo gossip e il continuo rinvio della notizia ci sia qualcos’altro. I fan comunque non hanno dubbi: Belen e Stefano sono tornati insieme e con Santiago hanno ricomposto la loro splendida famiglia.

Belen e Stefano di nuovo insieme? La conduttrice di Colorado è felice

Sembra davvero si sia aperto uno spiraglio nella storia d’amore tra Belen e Stefano. Dopo la separazione, i due potrebbero esser tornati insieme. Mentre Belen si dice molto felice (come ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Chi): “Il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“; Stefano ha sempre smentito un ritorno di fiamma. Durante la scorsa puntata di Made in Sud, il conduttore, nel momento dedicato a Peppe Iodice, ha risposto negativamente al comico che gli ha chiesto apertamente: “Siete tornati o non siete tornati?“. Le cose però sono cambiate in questi giorni, la prova potrebbe proprio essere la famosa fede nuziale.