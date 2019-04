Belen e Stefano sono tornati insieme: lei rimette la fede

Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme? Lei rimette la fede

Sono ormai settimane che il gossip del ritorno di fiamma di Belen e Stefano impazza su siti e giornali. Anche i social sono pieni di commenti, video e foto che li ritraggono insieme come se fossero davvero tornati ad essere una coppia. Dopo il video del bacio, scovato su Instagram, e la passeggiata domenicale a Napoli con il piccolo Santiago, la showgirl e il conduttore di Made in Sud pare abbiano superato le difficoltà e siano tornati insieme. A svelare la notizia una foto apparsa sui social, in cui la bella argentina mostra la fede nuziale. Ebbene sì, l’immagine sembra parlare chiaro, attraverso questo gesto, Belen avrebbe così ufficializzato il ritorno di fiamma con l’ex marito. Come dichiarato dall’argentina, lei e Stefano non sono divorziati. Sulle pagine di Chi infatti si legge: “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima”.

Belen e Stefano insieme a Napoli, il sogno dei fan si avvera

Il riavvicinamento tra Belen e Stefano è davvero ufficiale! I due hanno deciso di non nascondersi più, tra baci in discoteca e passeggiate insieme al figlio Santiago. Sembra quindi che la famiglia Rodriguez-De Martino si sia ricongiunta, avverando il sogno dei fan che non hanno smesso per un attimo di sperare e sognare di rivederli insieme, come marito e moglie. La storia d’amore nata tra le coreografie di Amici avevano appassionato il pubblico che ha sempre amato e seguito sia Stefano che la Rodriguez. Il matrimonio poi è stato un vero sogno, ma la notizia della loro rottura aveva lasciato tutti a bocca aperta. Ora però le cose sono cambiate e la felicità è tornata nella loro vita insieme.

Belen e Stefano, il matrimonio continua

Legalmente Stefano e Belen non sono divorziati. Il loro matrimonio potrebbe essere salvo. Possiamo dire allora che l’amore tra il conduttore di Made in Sud e la conduttrice di Colorado è tornato forte e passionale come una volta. Tutto attestato da un video che non sembra non lasciare più alcun dubbio.