Stefano De Martino torna a Napoli con Belen: è ancora amore

Stefano e Belen a Marechiaro, a Napoli, col piccolo Santiago

Continuano ad emergere gossip e indiscrezioni sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo il bacio in discoteca, i due sono stati avvistati a Napoli. Nella giornata di domenica 31 marzo l’argentina e l’ex marito sono stati sorpresi da alcuni fan a Marechiaro, splendido borgo di Posillipo. Insieme a Belen e Stefano anche il piccolo Santiago, che tra qualche giorno compirà 6 anni. Gli scatti sono stati pubblicati da Il Vicolo delle News, che mostra la conduttrice di Colorado e l’ex ballerino di Amici sereni e complici. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo: entrambi hanno deciso di non pronunciarsi troppo su questo riavvicinamento.

Belen a Napoli con Stefano, conduttore di Made in Sud

Stefano De Martino – che viva da tempo a Milano, dopo una breve parentesi romana – è tornato a Napoli per Made in Sud, il programma che sta conducendo con successo su Rai 2. Lo show va in diretta ogni lunedì sera e dunque Stefano ha dovuto lasciare la Lombardia per rientrare in Campania. Ad accompagnarlo, per la prima volta, l’ex moglie Belen Rodriguez e il figlio Santiago. Tutti e tre hanno approfittato della bella giornata primaverile per trascorrere qualche ora all’aria aperta, in una delle zone più belle del capoluogo campano.

Le ultime parole di Belen Rodriguez su Stefano

“In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“, ha dichiarato a Chi Belen Rodriguez, che lo scorso venerdì è stata beccata in discoteca mentre baciava proprio Stefano De Martino (qui il video).