Belen e Stefano si baciano in discoteca: il VIDEO è virale

Belen e Stefano news: bacio in discoteca VIDEO

Belen e Stefano sono tornati insieme. L’ultima conferma è arrivata in queste ore da un video apparso sulla pagina di Gossip News Italia. L’argentina e De Martino sono stati beccati in discoteca, mentre ballano insieme e si scambiano un bacio appassionato. Niente baci a stampo o tiepidi: tra Stefano e Belen c’è stato un vero e proprio slancio di passione, come potete vedere nel video più in basso. Non solo: dopo la pubblicazione del filmato, la conduttrice di Colorado ha lasciato un like e un commento a un follower che ha criticato la coppia. “Smetti di interessarti di una persona che neppure ti interessa! Vivi la tua vita e coltiva il bene”, ha scritto la soubrette.

Stefano De Martino continua a negare in televisione

Nonostante le prove sempre più evidenti, Stefano De Martino continua a negare il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Soprattutto a Made in Sud, dove ogni lunedì smentisce ipotetici riavvicinamenti all’ex moglie. Molto probabilmente l’ex ballerino di Amici vuole solo proteggere questa nuova fase della sua vita, iniziata in maniera del tutto inaspettata. Anche Belen sta facendo lo stesso e nell’ultima intervista a Verissimo è stata piuttosto vaga sulla questione.

Stefano e Belen non sono ancora divorziati ufficialmente

Al settimanale Chi Belen Rodriguez ha però chiarito che con il divorzio da Stefano De Martino non è mai arrivato: “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“.