Belen: “Stefano? Il divorzio non è arrivato”, poi difende Diletta Leotta

Belen e Stefano news: le ultime dichiarazioni della Rodriguez

Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano De Martino. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, l’argentina ha rivelato che il divorzio effettivo dall’ex marito non è ancora arrivato. I due sono ufficialmente separati ma non ancora divorziati. “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima“, ha dichiarato la conduttrice di Colorado. Il ritorno di fiamma è dunque effettivo? Per il momento la situazione resta poco chiara: Belen preferisce non esporsi troppo mentre Stefano a Made in Sud continua a negare ogni forma di riavvicinamento all’ex moglie. E a proposito del programma comico di Rai Due la showgirl ci ha tenuto a puntualizzare: “Ho sempre creduto nella bravura di Stefano, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti. È un ragazzo che studia, si prepara e conduce a memoria”.

Belen Rodriguez parla dell’amicizia con Diletta Leotta

Al di là dell’amore Belen ha sempre dato grande importanza all’amicizia. Nell’ultimo periodo nella vita della Rodriguez è entrata una persona speciale: la presentatrice Diletta Leotta. Le due si sono conosciute a Radio 105, dove la Leotta conduce un programma giornaliero che ha ospitato per qualche giorno la soubrette sud americana. Dopo il lavoro Belen e Diletta hanno deciso di conoscersi meglio anche fuori e proprio di recente sono state a cena insieme a Milano. Con loro c’erano Patrizia Griffini, amica storica di Belen, e l’ex cantante di Amici Elodie Di Patrizi. “Diletta è un “prodotto commerciale” di massa che piace a tutti, è una ragazza semplice, non è di nicchia“, ha assicurato Belen.

Belen Rodriguez difende Diletta Leotta da Paola Ferrari

La Rodriguez ha preso la palla al balzo per difendere la sua nuova amica dai recenti attacchi di Paola Ferrari. Quest’ultima ha infatti criticato Diletta Leotta per il presunto uso spropositato della chirurgia in giovane età. “Che problemi ha Paola Ferrari che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta! Basta anche con questo luogo comune che è sufficiente rifarsi per essere belli, se bastasse quello direi a tutti di andare dal chirurgo, saremmo più felici”, ha sentenziato Belen.