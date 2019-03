Stefano e Belen insieme? De Martino non cede: nuova risposta a Made in Sud

Made in Sud, Stefano De Martino interrogato ancora sulla storia con Belen Rodriguez

Anche questa settimana a Made in Sud si è parlato di Stefano e Belen. Le news dunque non mancano di certo e chissà cosa succederà, da questa settimana, con l’inizio di Colorado su Italia 1. Stefano De Martino conduttore di un programma comico su Rai 2, Belen Rodriguez conduttrice di un programma comico su Italia 1. Se a Made in Sud è stato concesso, o almeno non gli viene impedito, a Peppe Iodice di fare battute su Stefano e Belen insieme, lo stesso succederà a Colorado? La showgirl argentina risponderà alle provocazioni e alle domande, esattamente come fa Stefano da ormai quattro puntate? Vedremo, intanto scopriamo la nuova dichiarazione del ballerino!

Stefano e Belen di nuovo insieme? Lui continua a parlarne a Made in Sud

Ormai fanno tutti il tifo per Peppe Iodice, appena arriva il suo momento tutto il pubblico è col fiato sospeso, in attesa che parli di Belen e Stefano. E lui non delude le aspettative, dopo aver tirato in ballo una frase della settimana scorsa ha chiesto per l’ennesima volta aggiornamenti al conduttore. “Siete tornati o non siete tornati?”, ha chiesto il comico. La risposta di Stefano? Secca: “Ma no”. E poi un’altra piccola battuta su come si salutano quando si vedono e lui ha confermato che si danno un bacio sulla guancia – due settimane fa ha spiegato anche i loro incontri -. Insomma, De Martino continua a smentire il ritorno di fiamma, nonostante due giorni fa Belen su Canale 5 ha fatto capire che qualcosa invece bolle eccome in pentola.

Stefano De Martino nega il ritorno di fiamma, Belen fa sperare

Ci riferiamo naturalmente all’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Sabato scorso, infatti, abbiamo sentito Belen dire: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata […] Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita”. Ci uniamo quindi al coro di Peppe Iodice: Stefano e Belen sono tornati insieme o non sono tornati insieme? Magari è tutto in fase di costruzione…