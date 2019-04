Belen e Stefano: baci al ristorante e altre news sul ritorno di fiamma

Belen e Stefano di nuovo insieme: baci in pubblico a Napoli

Ormai è chiaro a tutti: Belen e Stefano sono tornati insieme. Gli ultimi dubbi sulla coppia sono stati sciolti dal settimanale Chi, che ha pubblicato le foto degli innumerevoli baci tra l’argentina e l’ex marito. I due non si nascondono più e si baciano con trasporto in un ristorante di Napoli. Qui Belen è arrivata insieme al piccolo Santiago per trascorrere un weekend con Stefano, impegnato nel capoluogo campano con le prove di Made in Sud. Come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, Belen e Stefano hanno alloggiato per l’occasione in un bed&breakfast a Marechiaro, una delle zone più belle delle città. Nessun hotel di lusso per la soubrette e il conduttore ma solo una semplice pensioncina da meno di cento euro a notte.

Stefano e Belen si sono poi concessi una romantica passeggiata per le vie di Napoli e hanno mangiato da Cicciotto, uno dei ristoranti più rinomati del posto (frequentato un tempo da Totò e Eduardo De Filippo). Nelle scorse settimane, invece, De Martino è andato a trovare l’ex moglie sul set di Colorado, come raccontato nei giorni scorsi anche dal comico Scintilla, che da quest’anno lavora a stretto contatto con la Rodriguez. “Nessuno ha mai visto Belen così felice, radiosa, disponibile”, si legge su Chi.

In più di recente Stefano e Belen hanno deciso di rimettere la fede nuziale al dito. Insomma, non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati…