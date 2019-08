Mara Venier tornerà a Tu si que vales? La risposta della conduttrice

Mara Venier torna a Tu si que vales? La conduttrice risponde così

Diciamoci la verità, Mara Venier a Tu si que vales ci ha lasciato il segno. Lei ha saputo portare ancora di più brio nella trasmissione di Canale Cinque riuscendo a coinvolgere ancor di più il pubblico presente in studio e seduto comodamente sul divano di casa propria. Del resto, Mara Venier è una professionista vera e propria e, oltre a ciò, è amatissima per il suo carattere sincero e senza filtri. La conduttrice, ora passata a Rai Uno, ama mostrarsi così com’è e questa è una caratteristica che, in campo televisivo, le regala grandi vittorie. Molto presto, dunque, Tu si que vales tornerà ad animare le serate degli italiani. Il talent show è sicuramente uno dei più amati. Quest’anno il ruolo di rappresentate per la giuria popolare è stato assegnato a Sabrina Ferilli erede di Iva Zanicchi e di Mara Venier, che ricoprì lo stesso ruolo nell’edizione del 2017.

Mara Venier tornerà un giorno a Tu si que vales? Il mistero

Mara Venier è dunque uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Durante gli ultimi anni, la conduttrice veneziana è stata molto apprezzata per le sue apparizioni nei programmi di Canale Cinque. Oltre ad aver affiancato i giudici a Tu si que vales, Mara ha ricoperto il ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi insieme ad Alfonso Signorini, e i due ci hanno regalato tante chicche e tante risate. Poi, l’esperienza a Mediaset, per la Venier si è fermata perché la Rai le ha proposto di fare ritorno donandole, nuovamente, le chiavi della conduzione del programma domenicale Domenica In. L’edizione 2018-2019 in qualità d’ascolti è andata molto bene e per questo rivedremo nuovamente la Venier al timone di Domenica in a Settembre. Qualcuno però sembra sentire la mancanza di Mara a Mediaset. Ieri sera, infatti, un utente di Instagram le ha domandato se mai farà ritorno a Tu si que vales e la risposta della conduttrice ha stupito tutti. La Venier, infatti, si è limitata a rispondere con un “Chissà!” facendo quindi intendere che le sue porte verso Canale Cinque sono sempre aperte. Dunque, un ritorno o un’ospitata non sono esclusi. E chissà se la rivedremo davvero magari accanto a Maria De Filippi o ad Alessia Marcuzzi!

Mara Venier, su Rai Uno non solo con Domenica In

Quest’anno per la nostra Mara ci sarà un’altra grande novità. Si perché oltre a condurre l’amato programma Domenicale, la Venier si cimenterà in una nuova esperienza. A lei infatti è stata assegnata la conduzione de La Porta dei Sogni, una trasmissione tutta nuova legata ai sentimenti che sicuramente regalerà al pubblico grandi emozioni.