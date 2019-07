Mara Venier, contratto firmato con la Rai: Domenica In, un nuovo show e anche la Radio

Mara Venier ufficialmente confermata per un altro anno in casa Rai. I sempre più numerosi fan di Zia Mara possono gioire. Infatti la conduttrice ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro intero anno. A lanciare la conferma dell’accordo sancito tra la Venier e la Rai è Tv Blog, che anticipa inoltre che Mara sarà anche la protagonista di un inedito programma radiofonico sulle frequenze di Radio 2, prima settimanalmente e poi io onda tutti i giorni. Dopo il grande successo dell’ultima edizione di Domenica In, ovviamente, Mara Venier è stata riconfermata al timone dello storico programma domenicale di Raiuno. Ma non solo, come hanno riportato insistenti rumors sino ad oggi sbarcherà anche in prima serata con uno show intitolato La Porta dei Sogni. Insomma, per Zia Mara si prevede un grande anno e una stagione televisiva più intensa che mai. Continuerà a svegliarsi alle cinque? Oppure ancora più presto? Sicuramente con la sua verve e la sua spontaneità ci terrà aggiornati a tal proposito, magari proprio dalla radio.

Mara Venier sbarca in radio: ecco di cosa si tratta

Partiamo subito da questa succulenta novità che riguarda la ritrovata “signora della domenica”. Secondo quanto si apprende da Tv Blog, il nuovo accordo con la Rai prevede che Mara Venier sia impegnata su più versanti, non solo in tv ma anche in radio. Infatti dovrebbe condurre, prima settimanalmente e poi in maniera quotidiana da gennaio, una trasmissione radiofonica su Radio2. A quanto pare il programma consoliderà lo stretto rapporto che già esiste tra il pubblico e la presentatrice. Infatti gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente live e parlare direttamente con lei. “Il titolo della trasmissione, che non è stato ancora deciso, prenderà spunto proprio da questo rapporto diretto fra Mara ed il pubblico”, si legge sul sito.

La Porta dei Sogni: il nuovo varietà di Raiuno con Mara Venier

Ma non solo, oltre al debutto in radio e la confermata guida di Domenica In (che andrà in onda nella medesima fascia oraria dell’ultima stagione tv), Mara Venier (protagonista recentemente di un esilarante siparietto con Arisa)sarà protagonista anche in prima serata e sempre su Raiuno. Tra pochissimi giorni saranno ufficializzati i palinsesti Rai ma, come si legge sempre su Tv Blog, il nuovo programma sarà legato ai sentimenti. Un emotainment, un varietà, che dovrebbe andare in onda il venerdì sera. A breve sicuramente verranno resi noti ulteriori dettagli.