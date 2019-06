Mara Venier e il siparietto in diretta con Arisa: “Ma come ti sei conciata?”

Mara Venier commenta il nuovo taglio di capelli di Arisa: “Ma come ti sei conciata?”

Ieri sera (sabato 29 giugno) Mara Venier e Alberto Matano, in diretta da Marina Grande a Sorrento, hanno condotto la Serata Biagio Agnes, evento giunto alla sua 17esima edizione e dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti italiani ed internazionali. Tanti gli ospiti della seconda serata del primo canale, tra questi anche la spumeggiante Arisa. La cantante, che si è esibita con un medley dei suoi ultimi brani e cantato il singolo estivo Tam Tam, come sempre ha regalato momenti di esilarante televisione. Sfoggiando un nuovo look con i capelli rasati ai lati della testa, ha chiesto a Zia Mara cosa ne pensasse di questo taglio. La risposta della Venier ha dato avvio ad un nuovo divertentissimo siparietto tra la conduttrice e la cantante che già si erano incontrate per un’intervista nell’ultima edizione di Domenica In che Matano ha definito “cult”.

Arisa con un nuovo look alla Serata Biagio Agnes: il siparietto comico con Mara Venier

Dopo aver cantato accompagnata al pianoforte i brani Mi sento bene, Controvento e La notte (duettando a sorpresa con Serena Rossi seduta in platea), Arisa ha chiesto a Mara Venier se ha notato la rasatura. La conduttrice, dopo la gaffe con la cantante a Domenica In, a questo punto dà il meglio di sé, rispondendo così: “Vedevo questa cosa… ma com’è che ti sei conciata così, figlia mia? Non se po’ vedé!”. E poi, nel suo classico stile, per divertire ancora di più il pubblico aggiunge: “Rosalba (Il nome di Arisa all’anagrafe Ndr) io ti voglio bene, lo sai, ma che ti è venuto in mente?”. “Lo chiedo a te perché mia mamma mi dirà sicuramente la stessa cosa”, replica Arisa che poi cerca di spiegare perché si è rasata. Mara vuole sapere di più e così le chiede se si è “rapata” da sola. L’interprete tentenna e la presentatrice (confermata a Domenica In nella prossima stagione tv e con nuovi progetti) chiude il siparietto comico con un’altra formidabile battuta: “Meglio che non mi dici il nome di chi ti ha ridotta così”.

Arisa e Mara Venier: il sogno di un programma insieme in giro per il mondo

Ovviamente tra la cantante e la conduttrice c’è grande sintonia e provano una grande simpatia l’una nei confronti dell’altra. Infatti Mara Venier nella presentazione ha definito Arisa come una cantante con una voce bellissima che usa come uno strumento musicale. La signora della domenica ha poi confidato che condividono un grande sogno, quello di uno show insieme in giro per il mondo: “Noi abbiamo un desiderio, un sogno, un programma in giro per il mondo. Un po’ come Thelma e Louise degli anni 2000”, dichiara durante la diretta della serata del Premio Biagio Agnes.