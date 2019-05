Mara Venier, gaffe con Arisa a Domenica in: “Dormito un’ora e mezza”

Mara Venier, scatta un’esilarante gaffe con Arisa a Domenica in: “Ho dormito un’ora e mezza, scusate”. Su Twitter i fan apprezzano

Esilarante gaffe a Domenica In. A ‘cascare’ la padrona di casa Mara Venier che nell’intervistare una sempre interessante e originale Arisa è scivolata su una buccia di banana. Risate in studio e ironie: la prima a prendere la questione con un largo sorriso è stata la stessa Zia Mara. Ma cosa è accaduto? Nel lancio della prima clip dedicata alla cantante, la conduttrice non è riuscita a leggere le indicazioni del ‘gobbo’ ed è andata in tilt. Dunque? Dunque la regia ha inquadrato ciò che solitamente rimane nel ‘dietro le quinte’ della tv, cioè le indicazioni degli autori con tanto di cartellone con scritto le parole che Mara avrebbe dovuto leggere.

Mara Venier: “Mandiamo il filmato, non ho capito quel che c’è dentro. Quello che c’è, c’è”

Dopo essersi incartata la Venier è comunque riuscita simpaticamente a lanciare la clip dedicata ad Arisa: “Grazie ai miei autori sempre attentissimi. Mandiamo il filmato, non ho capito quel che c’è dentro. Quello che c’è, c’è”. Poi ha aggiunto: “Scusate, ho dormito un’ora e mezza“. In effetti Mara ieri sera è stata protagonista anche della puntata di Amici di Maria De Filippi. Insomma, tra tanti appuntamenti e tanto impegno, una piccola gaffe è assolutamente perdonabile. Su Twitter il siparietto è assai piaciuto. Ecco alcuni commenti a caldo: “Mara come mia madre quando non vede mai una mazza”, “Ma come facciamo se Mara lascia davvero il programma?”, “La Venier mi fa impazzire”.

Domenica In, le chicche di Arisa

Spazio poi ad Arisa che durante l’intervista ha lanciato diverse chicche, con il suo consueto stile positivamente ‘stralunato’. Cosa le dà felicità? “Mi dà gioia respirare un clima di armonia e serenità, quando c’è una comunione di persone. Fortunatamente riesco a trovare questo… Io mi voglio bene, mi voglio proprio bene”. Durante la chiacchierata l’interprete ha pronunciato altre frasi originali, prontamente rilanciate sui social dai fan: “Io mi aspetto le cose, ma poi faccio fatica a capirmi anche da sola”. E ancora: “Anche se non credi che delle cose avvengano, quelle cose sono destinate a te, nella vita poi avvengono“. Arisa style!