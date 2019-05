Maria De Filippi a Domenica In: il colpaccio di Mara Venier ad Amici

By

Ospiti Domenica In 19 maggio 2019: Maria De Filippi fa una promessa a Mara Venier

Maria De Filippi sarà un’ospite di Domenica In. Precisamente della puntata del 19 maggio 2019. La proposta è stata fatta direttamente dalla Venier alla sua collega ad Amici 18; la De Filippi le ha detto di “sì” senza pensarci poi troppo. Proprio come ha fatto Raffaella Carrà che, dopo averla avuta nel suo programma A raccontare comincia tu, ha deciso di ricambiarle il favore prendendo parte ad Amici 2019. Tra Maria e Mara c’è un autentico legame di amicizia e stima reciproca. Durante la settima puntata del Serale di Amici 18, Mara Venier ha dato dei giudizi ai concorrenti e si è schierata più di una volta, venendo coinvolta anche in una grande polemica.

Mara Venier giudice d’eccezione di Amici

Mara Venier ha preso le difese di Giordana Angi: Emma Marrone ha zittito Rudy Zerbi e la conduttrice di Domenica In l’ha seguita a ruota; nel corso della puntata ha anche espresso giudizi positivi su Vincenzo Di Primo, lanciando una frecciatina a Loredana Bertè. La Venier ha poi avanzato un’altra richiesta: “Volevo chiedere un’altra cosa. Vorrei nell’ultima puntata di Domenica In il vincitore di Amici di Maria De Filippi“. E anche questa volta è stata accontentata. Questa sera la De Filippi è riuscita a portare ad Amici sia Raffaella Carrà sia Mara Venier, due conduttrici di punta della Rai; un giorno vedremo anche Milly Carlucci? Sarebbe un colpaccio! Ma poi dovrebbe diventare “ballerina per una notte”.

Diretta Amici settima puntata: ecco cos’è successo

Prima di conoscere la grande sorpresa di Maria alla Venier, abbiamo scoperto quello che ha detto Emma Marrone dopo aver saputo che Alberto Urso ha una cotta per lei; ma anche chi sono i veri semifinalisti di Amici di Maria De Filippi.