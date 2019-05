Alberto Urso innamorato di Emma Marrone: “Ce la puoi fare se ti impegni”

Emma Marrone e Alberto Urso Amici 18: la confessione inaspettata del tenore della squadra Blu

Alberto Urso ha dimenticato completamente Tish. Ora il suo cuore batte unicamente per Emma Marrone! In maniera del tutto inaspettata, il tenore ha confessato al maestro Pino Perris che gli piace molto una cantante che conosce bene. C’è stato un toto-nomi brevissimo: il maestro, perspicace come pochi, ha immediatamente capitato di chi si tratta. E ha fatto senza problemi il nome di Emma Marrone. Alberto Urso, visibilmente in imbarazzo, si è rivolto verso le telecamere, sperando di non esser stato ripreso. Purtroppo per lui le telecamere erano accese e il suo imbarazzo è cresciuto durante la diretta!

Alberto di Amici ha perso la testa per Emma: la confessione che stupisce

Alberto Urso e la squadra Blu hanno ricevuto un particolare messaggio dal coach Vittorio Grigolo poco prima dell’inizio della puntata; una settima puntata cominciata col botto! E che ha divertito e sorpreso tutti, soprattutto dopo queste parole di Maria De Filippi: “I ragazzi sono rinchiusi da tanto tempo. Alcune volte Alberto Urso si lascia andare ad alcuni tipi di pensieri. Ci sta. Lui vede solo Pino Perris. Ha pensato che non ci fosse nessuno e ha iniziato a parlare di una ragazza in particolare”.

Emma Marrone commenta Alberto Urso: ecco cos’ha detto durante la settima puntata del Serale

Durante la confessione della conduttrice, Alberto non è riuscito a contenere l’imbarazzo: “Ora posso uscire. Me ne posso andare”. Sono stati regalati dei fiori alla Marrone, che però ha rifiutato con gentilezza: “Mi portano sfiga le rose rosse. Ce la puoi fare a conquistarmi se ti impegni“. Alberto riuscirà davvero a conquistarla? La cantante è probabilmente troppo matura per lui. Il tenore è stato recentemente al centro dell’attenzione per via di alcune esternazioni fatte dalla sua ex fidanzata Tish!