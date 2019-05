Tish contro Alberto Urso: “Per lui Giordana una santa per la canzone”

La squadra Blu è definitivamente sparita: Tish attacca Alberto Urso dopo aver visto un video

Ormai non esistono più le squadre ad Amici 18. E Tish lo ha capito bene dopo aver visto un video in cui Alberto Urso e Vincenzo Di Primo hanno detto che la cantante non merita di accedere alla semifinale di Amici 2019. Confessioni, queste, che hanno ferito Tish, anche se non l’ha data tanto a vedere. È molto orgogliosa e, quando ci resta male, si mette sull’offensiva: ha infatti attaccato il suo ex fidanzato dopo che quest’ultimo ha spiegato che, secondo lui, i più forti della scuola sono Vincenzo e Giordana. Tish ha tirato in ballo proprio quest’ultima parlando della venerazione che il tenore ha nei confronti della sua rivale.

Amici 18 news, Tish ferita dalle parole dei Blu: la reazione della cantante

Il motivo per cui Alberto Urso (che recentemente ha confessato un segreto sul suo passato) spenderebbe solo belle parole nei confronti di Giordana Angi sarebbe questo: “Per lui Giordana è una santa perché gli ha scritto la canzone. Lui bisogna prenderlo così”. Colpito e affondato! Poi ha detto qualcosa anche su Giordana e sulla sua lista di semifinalisti di Amici 18 basata, a suo dire, sui rapporti d’amicizia e non sul vero talento: “Chi è stato portato su in classifica è per merito di un rapporto più solido. Ma va beh, conviviamo, ci si saluta, ci passiamo il sale a tavola”.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Tish difende il suo lavoro

Tish di Amici 18 ha voluto aggiungere altro: “Indirettamente mi hanno fatto capire che io ero quella da mettere all’ultimo posto. Le cose le incasso, ma le mie canzoni non possono essere sminuite solo perché sono in inglese. Non glielo permetto”. Ora Tish deve lottare da sola: le squadre verranno sciolte, ma queste non saranno le ultime sconvolgenti novità sulla settima puntata di Amici 2019!