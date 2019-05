Semifinalisti Amici 2019: quattro nomi e un’inaspettata eliminazione?

Anticipazioni penultima puntata Amici 2019: novità sui concorrenti

Chi sono i semifinalisti di Amici 18? Questa tappa importante del talent show di Canale 5 è sempre più vicina: cantanti e ballerini, con le loro esibizioni, stanno disegnando il loro futuro al Serale. Molti hanno sorpreso, vincendo sfide difficili – basti pensare a Mameli e a quello che ha scatenato dopo aver avuto la meglio su Valentina – mentre altri non sono riusciti a brillare. Le polemiche sono all’ordine del giorno: Loredana Bertè, per esempio, ne ha fatte scoppiare parecchie perché crede che i professori abbiano delle strategie da portare avanti. Tutti i concorrenti hanno dovuto superare degli scogli e, se sono arrivati fino a questo punto, significa che hanno delle grandi potenzialità da sviluppare. Ma ad Amici di Maria De Filippi c’è un solo vincitore: quello dotato di più talento e più amato dal pubblico.

Semifinale Amici 18: due cantanti e due ballerini?

Dovrebbero essere quattro i nomi dei semifinalisti di Amici 2019: Giordana, Rafael, Vincenzo e Alberto. In queste ultime puntate, dunque, potrebbero rischiare l’eliminazione Tish, Mameli e Umberto. Con le anticipazioni della penultima puntata di Amici scoprirete altre curiosità su quello che succederà. Assisteremo presto a delle grandi sfide: ci sarà la resa dei conti fra Tish e Giordana (solo una delle due potrà andare avanti) e a quella fra Vincenzo e Rafael. I due ballerini potrebbero sfidarsi proprio durante la semifinale di Amici 18 e verrà così proclamato il vincitore della categoria ballo.

Amici Serale semifinale: Mameli vincerà le prossime sfide?

Prepariamoci a tutto. Le sorprese non mancheranno mai ad Amici di Maria De Filippi! Soprattutto dopo l’ultima protesta fatta dai Bianchi contro Rudy Zerbi… La Bertè, in quest’ultima settimana, non ha avuto nulla da ridire sui concorrenti di Amici: farà nuovamente chiacchierare se dovesse essere Umberto a perdere la sfida contro Mameli. Quest’ultimo, a detta del giudice, non meriterebbe di stare nella scuola al posto di Valentina. Riuscirà a vincere anche l’ultima sfida ottenendo un posto per la semifinale?