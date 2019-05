Amici 18, protesta dei Bianchi: la richiesta di Giordana Angi

Richiesta squadra Bianca Amici 2019 a Rudy Zerbi

E dopo le varie proteste di Loredana Bertè, adesso c’è stata quella della squadra Bianca. Specificamente di Giordana e Mameli. Hanno fatto una richiesta precisa a Rudy Zerbi: deve ascoltare meglio i cantanti durante le loro esibizioni perché non riuscirebbe a carpire gli errori di intonazioni e le varie imprecisioni. Ad Amici 2019, Rudy non ha mai espresso dei giudizi positivi su Giordana Angi: ultimamente le ha detto che gracchia continuamente e che dovrebbe trovare sé stessa per non somigliare troppo a un karaoke. Parole, queste, su cui Giordana non vuole soprassedere e infatti gli ha risposto a tono.

Giordana Angi contro Zerbi: è davvero poco obiettivo?

Dopo aver scoperto altro sulla vita privata di Giordana Angi, adesso sappiamo in cosa consiste la richiesta della cantante: Rudy Zerbi deve valutare con attenzione, senza giudicare lei e Tish con due pesi e due misure. Ecco cos’ha detto ad Amici 18: “Alle mie orecchie non ho sentito stonature. Vessicchio direbbe lo stesso di quello che dico io. Se deve passare per quella che non canta bene, non mi va. Non faccio karaoke. Non posso accettarlo. Questo è il contrario di quello che faccio. A me sorge il dubbio: è capace di giudicare? Possibile che devo risentire io? Questa è una roba folle!”.

Amici Serale anticipazioni, Tish e Giordana: nuova sfida in arrivo?

Per Giordana, Zerbi non sarebbe molto oggettivo: “Se lui non riconosce gli errori degli altri, ma solo i miei, è chiaro che non è più un giudizio obiettivo. Parla in continuazione dei miei errori”. Ha poi speso delle parole su Tish (ha rivelato anche altro su lei e Alberto Urso): “Lei non è stata precisa. Dovrebbe dirlo. Se lo ha sentito. C’è un problema sul cantare intonato”. Verrà decisa una nuova sfida tra Giordana e Tish con cui dovranno dimostrare di essere intonate? A giudicare potrebbe essere Beppe Vessicchio.