Giordana Angi fidanzata: “L’amore non un problema, mi sono sentita sola”

Giordana Amici fidanzata e storie d’amore travagliate

Giordana Angi di Amici 18 è ritornata a parlare dell’amore. E, questa volta, l’ha fatto alle pagine del settimanale Chi. La cantante ha ammesso più di una volta di aver avuto una storia molto difficile con una ragazza, che è riuscita a superare solo grazie alla musica. Per lei ha scritto diversi pezzi. Ha lasciato il passato alle spalle, Giordana: ora è concentrata solo sul suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Potrebbe andare molto lontano, anche in finale: ha dimostrato largamente quello che vale e che merita un posto per l’ultima puntata di Amici. La stiamo conoscendo sempre meglio e adesso, attraverso l’ultima intervista, è emerso altro.

La confessione di Giordana Angi: una vita per niente serena

Giordana – che si era presa una mezza cotta per la ballerina Elena D’Amario – ha spiegato di aver sofferto molto anche ad Amici 18 e che ha avuto delle storie d’amore piuttosto turbolenti: “Qui ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita profondamente sola, mi sono sentita messa alla prova soprattutto con me stessa. Prima c’era una parte emotiva di me che usciva solo nelle canzoni. Ho cominciato a fidarmi di più […]. Le richieste d’amore più tormentate sono quelle fatte nella maniera più sbagliata”.

Giordana vince Amici 2019?

Giordana di Amici non ha mai fatto mistero della sua omosessualità: “Non mi nascondo e poi credo che l’amore non sia un problema. Se è stato un amore che ho vissuto e se ha fatto parte della mia vita, perché non dovrei parlarne?”. Talento e carattere deciso, un mix che la porterà sicuramente alla semifinale di Amici 2019. Sul podio del programma, invece, potrebbe esserci Alberto Urso: “Io ho già vinto, essere entrata è già una vittoria. Poi, certo, alzare una coppa e vincere non fa schifo a nessuno, ma io vivo ogni sabato come se fosse l’ultimo. Ogni Serale me lo voglio godere”.