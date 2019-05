Tish e Giordana, nuovo scontro e confessione su Alberto Urso: “Tranquilla”

Serale Amici 18, Giordana e Tish non si trattengono: nuovi attacchi tra le due cantanti

Tish e Giordana di Amici 2019 continuano a lanciarsi frecciatine. Quando si presenta l’occasione giusta. E questa volta, attraverso un gioco voluto dalla produzione, ci sono state altre critiche reciproche. Avrebbero dovuto associare un’emoticon a uno o più componenti della squadra avversaria. Non si sono risparmiate, ovviamente. La loro rivalità finirà solo quando una delle due verrà eliminata: quasi sicuramente non ci sarà posto per entrambe nella finale di Amici 18. Ha più possibilità di arrivare lontano, durante il percorso al Serale, Giordana Angi: potrebbe ricevere il sostegno di un numero maggiore di professori e dell’inflessibile giudice (Loredana Bertè). Anche se le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo!

Giordana colpisce Tish e parla di un ricordo speciale condiviso con Alberto Urso

Durante il gioco, Giordana di Amici ha detto qualcosa su Tish e su un episodio che ha vissuto col tenore Alberto Urso: “Tutte quelle belle mi fanno pensare ad Alberto, tutte quelle brutte mi fanno pensare a Tish. Con Alberto ci siamo fatti delle grasse risate. La risata più bella è stata quella con lui in saletta. Tish invece fa ridere per altri momenti, per delle situazioni che succedono”. La cantante dei Bianchi è convinta che Tish non avrebbe le carte giuste da giocarsi per arrivare alla semifinale di Amici 18. Sarà davvero così?

Tish non sta zitta: la risposta a Giordana Angi

Tish di Amici le ha risposto a tono: “Giordana, fatti una camomilla! Tranquilla sia con me che con i tuoi compagni in casetta. Mette delle persone dentro discorsi che non c’entrano. Ti penso. Sei la mia miglior amica del cuore”. Con le ultime anticipazioni sulla settima puntata e sui nuovi ospiti, potrete scoprire qualcosa in più su quello che succederà nella prossima diretta. Tish rischierà davvero di uscire prima del previsto? E sarà Rafael Quenedit a vincere la categoria ballo?