Anticipazioni e ospiti Amici, settima puntata: scelte inaspettate di Maria

Anticipazioni Amici settima puntata: grandi ospiti durante la nuova diretta

Conosciamo sempre più anticipazioni sulla settima puntata di Amici 2019. Non mancheranno i colpi di scena anche questa volta. Maria De Filippi ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante, portando nel suo programma due note conduttrici della Rai: Raffaella Carrà e Mara Venier. Saranno proprio loro – come ci fa sapere TvBlog.it – le ospiti d’eccezione della nuova diretta di Amici 18. Due care amiche della De Filippi: la Carrà l’ha intervistata recentemente nella trasmissione A raccontare comincia tu mentre la Venier ha collaborato con lei a Tu si que vales. Maria è riuscita così a portare in Mediaset due grandi protagoniste della Rai; Milly Carlucci invece avrà a Ballando con le stelle qualche personaggio di punta della rete avversaria? L’anno scorso, ad esempio, dopo la decisione di Morgan di abbandonare Amici, lo ha voluto a Ballando.

Sfide difficili ad Amici 2019: Umberto-Mameli, Rafael-Vincenzo?

Nuovi ospiti nella settima puntata di Amici 2019. Cos’altro scopriremo? Assisteremo alla sfida fra Umberto e Mameli; una sfida che sta facendo molto chiacchierare, dopo quello che è successo al ballerino della squadra Bianca. Mameli sta attraverso due settimane molto difficili: ha dovuto prima prepararsi per la sfida contro Valentina mentre in questi ultimi giorni sta dando tutto sé stesso per dimostrare sabato 11 maggio 2019 che è ancora meritevole di continuare il suo percorso al Serale di Amici 18.

Ultime anticipazioni Amici di Maria De Filippi

Potremmo assistere presto a un’altra importante sfida: quella fra i due ballerini di danza classica, Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo. Fino a pochi giorni fa, era stata data per certa la vittoria del danzatore della squadra Blu, ma adesso qualcosa è cambiato a seguito degli ultimi avvenimenti accaduti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Prepariamoci a tutto: i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo! La De Filippi riuscirà a impreziosire la settima puntata con altri amatissimi ospiti?