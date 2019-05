Ospiti Amici settima puntata: Raffaella Carrà, bel gesto per Maria

Raffaella Carrà ad Amici 18: è lei il super-ospite della settima puntata del Serale

Chi sono gli ospiti della settima puntata di Amici 2019? Ora che i coach non saranno più presenti nel talent show di Canale 5, saranno sempre più numerosi cantanti e ballerini famosi che faranno delle magnifiche esibizioni con tutti i concorrenti. Maria De Filippi ha spiegato, durante l’ultima diretta, che i ragazzi dovranno proseguire camminando con le proprie gambe. Potranno però realizzare delle performance strabilianti con i nuovi ospiti di Amici 18: per il momento è stato confermato il nome di Raffaella Carrà, che ballerà e canterà sia con i componenti della squadra Bianca sia con quelli della squadra Blu.

Maria De Filippi e Raffaella Carrà: il gesto che piace

Raffaella Carrà ha quindi deciso di ricambiare il gesto fatto da Maria De Filippi. Lei l’ha intervistata nella nuova trasmissione A raccontare comincia tu mentre Maria l’avrà come ospite ad Amici 18. Un’esclusiva, questa, data dal sito DavideMaggio.it. Una notizia che si aggiunge a tutte le ultime anticipazioni della prossima puntata. Ora ci si sta chiedendo quale sarà la modalità di voto per decidere chi tra Mameli e Umberto dovrà restare nella scuola. La loro sfida è saltata a causa di un problema fisico del ballerino.

Anticipazioni Serale Amici 2019: la sfida tra Umberto e Mameli e la reazione di Loredana Bertè

Poche ore fa è stato diffuso un video con cui è stato spiegato come verranno giudicati Umberto e Mameli: una modalità mai vista ad Amici di Maria De Filippi… o si tratta solo di uno scherzo? Loredana Bertè questa volta non ha avuto nulla da ridire: Mameli ha vinto la sfida al televoto con Valentina ed è andato nuovamente in sfida. Protesterà anche nel momento in cui dovesse uscire Umberto?