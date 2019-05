Anticipazioni Amici settima puntata Serale, addio ai coach: il nuovo meccanismo

Amici settima puntata, il Serale continua senza i coach

Nella settima puntata del Serale di Amici lo scontro tra le Squadre Bianca e Blu avverrà senza l’ausilio dei coach che, diciamocelo, non sono stati così determinati ai fini del programma: è stato bello averli con noi, che abbiano condiviso con i membri dei loro team le emozioni di ogni puntata ma è anche vero che hanno deciso poco e niente e che i veri protagonisti delle serate sono stati i professori e soprattutto Loredana Bertè, l’unica che nel bene e nel male si è imposta per difendere le sue idee contro una commissione a suo avviso colpevole di giudizi poco obiettivi e tutt’altro che comprensibili.

L’addio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo ricco di promesse e ringraziamenti

Anche nelle parole di Ricky Martin si può leggere qualche anticipazione non sul programma ma sul futuro dei ragazzi: “Volevo prendermi un attimo – così il cantante ha parlato a Maria – per ringraziare tutti, anche te, Loredana. Non voglio ringraziare solo voi ma anche tutti gli artisti, anche i Blu. Io devo dirvi tante cose ma dopo dirò alla produzione quello che voglio farvi sapere perché questo è solo l’inizio. Maria, la prossima volta vieni a Porto Rico in vacanza con me. Grazie per avermi fatto sentire a casa”. Parole bellissime anche da parte di Vittorio Grigolo: “Con voi – così ha iniziato il coach dei Blu – ho imparato molto di più di quello che ho imparato da solo. Mi avete fatto sentire a casa, mi avete fatto sentire il valore di una famiglia e mi avete dato la gioia di sorridere, gioire, saltare… ho anche sofferto, ma soprattutto ho capito che siete delle persone vere, umane e quindi potete sbagliare ma sappiate che la vittoria è là fuori e non qua”. E a Maria: “Noi siamo un grandissimo paese, ne stai tirando fuori qualcosa di bello. Ti ringrazio davanti a Ricky Martin e davanti all’Italia. Queen Mary!”.

Anticipazioni settima puntata Serale Amici, sfida tra Umberto e Mameli

Nella prossima vedremo scontrarsi Umberto Gaudino e Mameli, i concorrenti a rischio eliminazione dell’ultimo appuntamento televisivo, perché Giuliano Peparini è intervenuto per sospendere la sfida per un motivo ben preciso. Sesta puntata ricca di colpi di scena insomma e settima puntata che si preannuncia ancor più sorprendente e piena di colpi di scena, se pensate che Maria ha detto ai ragazzi che “dovranno imparare a camminare con le proprie gambe”. A cosa si riferirà mai?

News Amici prossima puntata, cosa farà Loredana Bertè

A proposito di colpi di scena non sappiamo ancora cosa deciderà di fare la stessa Bertè che finora quasi in ogni puntata è intervenuta con una proposta “rivoluzionaria” scatenando le reazioni indispettite di alcuni insegnanti: a rischio ora c’è Umberto e non osiamo neanche immaginare come potrebbe prenderla la rock star italiana se il ballerino dovesse uscire. Noi vi terremo aggiornati e vi invitiamo a restare sintonizzatissimi perché nella prossima settimana scopriremo tutto sul nuovo meccanismo di sfida!