Amici sesta puntata Serale, sfida sospesa tra Mameli e Umberto: il colpo di scena

Giuliano Peparini interviene nella sfida tra Mameli e Umberto: giudizio sospeso

Non c’è stato nessun eliminato della sesta puntata del Serale di Amici e questa volta non si tratta di qualcosa di mai visto: è successo già in passato infatti che nel programma venisse sospeso un giudizio e rimandato alla settimana successiva; dopo una puntata ricchissima di scontri, polemiche e anche di sorprese alla fine si sono scontrati Umberto Gaudino e Mameli (che già aveva dovuto affrontare una sfida con Valentina Vernia) ma dopo due esibizioni Giuliano Peparini è intervenuto per chiedere la sospensione del giudizio sul ballerino di latino-americano: avendo dei problemi fisici infatti ha ottenuto lo spostamento della sfida alla settima puntata. Vediamo subito il riassunto di cos’è successo ad Amici 2019 tra il 4 e il 5 maggio.

Sesta puntata Amici, tutte le sfide della prima manche: vincono i Blu, Alberto decisivo

Prima sfida, Non tale e quale di Rudy Zerbi. Giordana VS Tish, vincono i Bianchi; Seconda sfida, battle di danza classica. Rafael VS Giordana, vincono i Bianchi; Terza sfida, Nessun dorma VS Be mine (vale due punti). Alberto VS Umberto, prova secretata; Quarta sfida, battle di canto con ospite (prova Tim). Giordana e Mameli con Al Bano VS Alberto con Massino Ranieri, vincono i Blu.

La prima manche è stata vinta dai Blu e se date un’occhiata alle sfide è stato decisivo Alberto che è riuscito a prendere due punti dalla terza esibizione e un punto cantando con Massimo Ranieri. Ricky Martin ha scelto di scommettere su Rafael Quenedit perché “Vedo che ogni volta che balla ci mostra qualcosa di nuovo e che sembra facilissimo quando lo fa”, anche se il ballerino non è riuscito ad arrivare all’ambito 90%: una delusione piuttosto evidente in questa prima parte del Serale, soprattutto se considerate le polemiche scoppiate sul ballo in questa sesta puntata e che hanno portato un ballerino a scoppiare in lacrime.

Alla fine si sono dovuti scontrare Umberto e Giordana Angi, e Loredana purtroppo (ha sottolineato) ha dovuto mettere a rischio il primo dopo aver polemizzato con la commissione sulla scelta di salvare Mameli: “Hanno votato Mameli o contro di me?”, si è chiesta dopo aver assistito al salvataggio del concorrente. “Sembra un delirio di onnipotenza se pensi che votiamo contro di te! Ogni settimana la meni sui prof! La rivoluzione falla su di loro!”, ha risposto piuttosto contrariato Rudy; in realtà la commissione questa volta ha avuto ragione perché sarebbe stato accanimento puro stressare fino a tal punto Mameli (che comunque ha fatto una sfida rischiosissima nella prima sfida della seconda manche). Vediamo ora tutte le altre sfide.

Amici sesta puntata, tutte le sfide della seconda manche: vincono i Bianchi

Prima sfida, battle inediti (sfida con eliminazione immediata). Alberto VS Mameli, vincono i Bianchi (ma i professori votano per non far uscire Mameli); Seconda sfida, battle di ballo d’interpretazione. Vincenzo VS Rafael, vincono i Bianchi; Terza sfida, canto voluto da Rudy Zerbi. Tish VS Giordana, prova secretata (vinta dai Blu); Quarta sfida, proibitiva ballo con improvvisazione Peparini. Rafael VS Vincenzo, vincono i Blu; Quinta sfida, Because the night VS The final countdown. Giordana VS Alberto, vincono i Blu.

La seconda manche è stata vinta ancora una volta dai Blu e questa volta Ricky Martin ha voluto scommettere non su Rafael ma su Giordana che però non è riuscita a ottenere l’impossibile 99% essendosi fermata all’80: “Ci dà qualcosa di nuovo ogni volta – queste le parole del cantante portoricano – e mi fa capire quello che dice. Tutto il mondo deve sapere quello che ha!”. I Blu sono stati bravissimi: Vincenzo infatti si è fatto notare nella prova proibitiva di improvvisazione che Rafael non aveva capito e che ha portato sia la Bertè sia Timor a dargli 5; a quest’esibizione ha fatto seguito una performance in cui Alberto ci ha regalato un’interpretazione stupenda di The final countdown (anche se ricorderemo soprattutto il video che ha mandato in onda Maria De Filippi dopo la sua esibizione).

La manche è stata caratterizzata anche da una proposta che avrà senz’altro sorpreso tutti: forse stufo delle critiche di Rudy Zerbi, Ricky ha infatti annunciato a tutti una gran sorpresa per Giordana che, visibilmente emozionata, non è riuscita a spiccicare una parola. Un bel filmato ci ha fatto anche ridere raccontandoci il rapporto burrascoso tra Mameli e la stessa Giordana, e Pio e Amedeo prima della concorso interno hanno proposto ben due dei loro pezzi “alla Ricky Martin” commentando a loro modo qualche notizia di gossip della settimana. Di seguito trovate le sfide tra i Bianchi che però sono rimasti tutti nel programma proprio per via dell’intervento di Giuliano.

Le sfide del concorso interno nella Squadra Bianca: Rafael super favorito

Giordana ha iniziato cantando Confusione contro Rafael che l’ha battuta; Mameli ha poi cantato Casa di carta contro Giordana che ha cantato Mi sono innamorato di te battendolo; Umberto ha poi sfidato Mameli che ha cantato Questa nostra stupida canzone d’amore e Mi fido di te.

La sesta puntata del Serale di Amici è stata ricchissima di sorprese: siamo proprio curiosi di sapere se la scelta di far sfidare Valentina e Mameli avrà influenzato positivamente lo share. E soprattutto vogliamo sapere come saranno le prossime sfide, visto che i due coach non saranno più presenti dalla settima puntata: le anticipazioni le trovate tutte qui.