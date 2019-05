Serale Amici, Umberto piange per la Celentano: il gesto di Maria e l’attacco di Rudy

Amici 2019, al Serale Rudy Zerbi e Maria De Filippi punzecchiano Alessandra Celentano

Visto quanto accaduto la scorsa puntata e in questa settimana, nella sesta puntata del Serale di Amici non potevamo che assistere a quello che è andato in onda: Rudy Zerbi ha provocato ancora una volta Alessandra Celentano e assieme a Maria De Filippi ha cercato di farle dire chi preferisce tra Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo; entrambi non ci sono riusciti perché la maestra ha ribadito di sostenere tutti e due i ballerini e che non è ancora arrivato il momento di schierarsi da una parte o dall’altra (secondo noi però alla fine deciderà di votare per il cubano…).

La polemica di Maria e Rudy sulla (non) scelta di Alessandra Celentano

“Alla fine stringendo… Tra Rafael e Vincenzo chi hai preferito?”, ha chiesto Rudy ad Alessandra dopo l’esibizione di entrambi; di qui è partita tutta una polemica che ha visto una Celentano piuttosto indispettita rispondere a tono: “Io preferisco tutti e due – queste le sue parole – e a te cosa importa?”. “Tu sei un faro – ha controbattuto Rudy –, quindi illuminaci su chi dovrebbe andare avanti. Visto che tu sei un luminare, chi scegli?”. Alla non risposta di Alessandra ha fatto seguito l’intervento di Timor Steffens che ha sottolineato che Rafael è stato migliore di Vincenzo sia dopo la prima sfida sia dopo la seconda. La polemica si è spostata nella sfida successiva su Umberto Gaudino che è scoppiato in lacrime dopo aver rivisto un video in cui la Celentano sottolineava la sua poca umiltà.

Umberto Gaudino scoppia in lacrime: la Celentano esagera, Maria consola il ballerino

“Caro Umberto – queste le parole della maestra in un filmato mostratogli in settimana –, hai ottenuto di ottenere un giudice solo per dire quanto sei bravo. Ti vedo molto superbo e convinto della tua superiorità. Secondo me sei un po’ finto umile. Io subisco solo il fascino della danza fatta molto bene, il fascino della danza fatta dai concorrenti che hanno 10 anni in meno di te”. Maria non ha gradito le parole su Umberto perché è passato il messaggio che la maestra lo considerasse vecchio, cosa che poi lei ha negato, e ha fatto una lista di tutti i ballerini che pur avendo una certa età (parliamo anche di 70enni) ballano ancora; questo dopo aver baciato e abbracciato Umberto. “Voglio vedere loro tra 10 anni cosa saranno – ha precisato Alessandra – se già da adesso è diverso! Dieci anni in più nella danza fa tanto!”. E non è finita qui dopo una puntata peraltro iniziata nel modo più burrascoso possibile.

Le parole di Umberto dopo gli attacchi della Celentano

“Mi dispiace che Umberto pensi queste cose – ha sottolineato la maestra successivamente – perché non ho mai negato la sua bravura. Io preferisco gli altri ballerini perché sono più bravi di te negli altri stili! Non ti sto giudicando, perché dico quello che penso di te. Tu insisti con queste cose qui [sulla sua bravura e bellezza, ndr] ma hai comunque dieci anni in meno. Scelgo loro due, non perché sono ballerini classici ma perché sono più bravi di te”. Umberto non ha accettato l’attacco personale sulla sua umiltà, cosa che condividiamo poco sebbene siamo stati quasi sempre schierati dalla parte di Alessandra in quest’edizione: già il fatto che un ballerino di latino con la sua carriera si metta in discussione in un programma in cui ha dovuto iniziare tutto da capo vuol dire quanto Umberto creda di dover ancora imparare e crescere. “Ho fatto il mio percorso – ha chiosato il ragazzo – e sto vivendo un sogno e sto dimostrando a me stesso che i limiti esistono solo nella nostra testa: è una mia sfida personale. Spero che continui, e a quanto pare 29 è l’età perfetta perché sta succedendo proprio tutto ora”.