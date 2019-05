Mameli vince la sfida con Valentina, al Serale la Bertè KO ma il finale è a sorpresa

Mameli VS Valentina, la sfida al Serale di Amici 2019

Ad Amici 2019 è avvenuta la tanto attesa sfida tra Mameli e Valentina e il primo ha vinto con il 52% contro il 48 raggiunto dall’avversaria: una percentuale comunque bassa per l’ingiustizia che è stata commessa e che ha visto congelato il risultato della scorsa settimana; i due si sono dovuti esibire con alcuni pezzi dopo le polemiche a distanza nelle due casette e dopo l’esito del televoto Maria De Filippi ha spiegato per bene a tutto il pubblico come mai la sfida è stata accettata non slo dai professori ma anche dal Codacons: converrete con noi col fatto che non era mai successa una cosa del genere.

Mameli ha rifatto la sfida: Maria De Filippi spiega tutto al pubblico

Per la precisione, la De Filippi ha prima comunicato l’esito della sfida per poi leggere un messaggio che Loredana Bertè aveva scritto prima che si sapesse il risultato: la rock star italiana ha spiegato di credere che valga sempre la pena “battersi per il talento anche rischiando. Se Maria sta leggendo questa busta vuol dire che il televoto ha premiato Mameli e va bene così perché il pubblico è sovrano. Sono sicura che pur non essendoci riuscita io con i voti avrà dimostrato lei il suo talento con i fatti”; Maria ha poi spiegato che tecnicamente non si è parlato di rifare la sfida bensì di congelare un esito e che quindi i professori avrebbero comunque dovuto confermare o meno quanto detto la scorsa settimana: in pratica dopo il televoto avrebbero potuto anche decidere di sbatterlo fuori smentendo la decisione presa sette giorni prima. Cosa che per fortuna non è successa ma che ha mandato su tutte le furie il pubblico dei social, stufo di questi continui cambiamenti (e questa volta bisogna dire che la polemica ci stava tutta, come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa).

La proposta della Bertè bocciata dal televoto: Valentina perde ma il finale è a sorpresa

Loredana Bertè comunque non ha mollato Valentina e infatti le ha fatto una sorpresa alla fine: “Siccome ho appena girato il video del mio singolo esisto e ho sospeso l’editing in attesa del verdetto perché io ti voglio come mia special guest. Benvenuta nel mio video, tutta l’estate in tutti i Festival! Special guest!”. E un abbraccio ha suggellato il tutto. L’avesse fatto prima ci avrebbe evitato tutto questo e una settimana intera di polemiche e accuse al programma. Vogliamo chiudere con una frase di Alessandra Celentano che a un certo punto della sfida rispondendo a un intervento di Valentina ha spiegato che “A un certo punto noi dobbiamo fare una graduatoria e voi ve ne dovete rendere conto”: una frecciatina ben assestata per un esito che non andava messo in discussione e che anche il pubblico difatti ha confermato. Peccato che poi la stessa Alessandra si sia resa protagonista di parole tutt’altro che condivisibili…