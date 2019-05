Serale Amici, l’incredibile è successo: la sfida di Valentina e Mameli deve rifarsi

La sfida tra Valentina e Mameli si rifarà domani 4 maggio, colpo di scena al Serale di Amici

Una decisione inconcepibile che presta il fianco a tantissime critiche e che potrebbe far esplodere una bomba al Serale di Amici, mai come quest’anno segnato da cambiamenti dell’ultima ora e decisioni imprevedibili. Complice un regolamento su cui si sa davvero poco, i professori infatti hanno deciso che l’esito della sfida tra Mameli e Valentina Vernia è congelato e che quindi i due dovranno scontrarsi nuovamente nella prossima puntata; non sappiamo con qualche criterio i professori abbiano acconsentito a una tale ingiustizia nei confronti di Mameli e di chi è già stato eliminato dal programma, ma speriamo che avranno almeno una giustificazione plausibile.

Amici 2019, i professori votano per la sfida di Mameli e Valentina

Tutto è accaduto nel day time di oggi durante il quale è stato mandato in onda un filmato che mostra i professori riunirsi e decidere cosa fare della proposta della Loredana Bertè, sebbene non sia stata fatta vedere la discussione che c’è stata per arrivare al dunque; secondo la giudice i professori hanno fatto i loro soliti giochetti che hanno portato un talento come Valentina a uscire e un ragazzo meno talentuoso come Mameli a restare in gara. Perché i professori hanno cambiato il loro giudizio? Per dimostrare cosa? Che anche il pubblico vorrebbe Valentina e non Mameli dentro? In effetti è molto probabile che domani vinca proprio il Bianco perché stentiamo a credere che chi vota da casa non prenderà le sue parti: si tratta di un’ingiustizia bella e buona, a prescindere dall’idea che ognuno di noi ha sul talento dei due ragazzi.

Serale Amici, Alessandra Celentano unica a opporsi

A votare contro la decisione è stata solo Alessandra Celentano che ancora una volta dimostra di mantenere una linea di pensiero e un atteggiamento chiaro: sappiamo tutti cosa aspettarci dall’insegnante ogni anno proprio perché la maestra è sempre stata coerente con le sue idee senza mai cambiarle in base al momento. E proprio in questa situazione in effetti tutti i professori avrebbero dovuto dimostrare un po’ più di coerenza perché se lo scorso sabato è stato salvato Mameli un motivo ci sarà pure, no? Valentina intanto si è detta soddisfatta mentre il cantante, sconvolto dalla decisione della commissione, sembra avere mille dubbi e altrettante perplessità; peraltro si prospetta anche una sfida molto rischiosa tra lui e un altro concorrente. Staremo a vedere domani cosa accadrà!