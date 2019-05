Amici 2019, Alberto e Mameli sfida immediata con eliminazione: proposta rischiosa

Alberto Urso e Mameli, ancora scontri ad Amici di Maria De Filippi

Oggi nel day time di Amici 2019 sono andati in onda Mameli e Alberto Urso che non se le sono mandate di certo a dire; tra le tante cose il cantante dei Bianchi ha voluto lanciare una sfida al lirico dei Blu basata esclusivamente sugli inediti: per lui infatti è un punto a suo favore il fatto che il pubblico canti le sue canzoni, ad esempio Ci vogliamo bene, perché in fin dei conti dopo il talent show saranno gli inediti a fare la differenza e non le cover e tutto il resto; Alberto dal canto suo ha spiegato che gli inediti sono importanti ma che ad Amici bisogna saper fare un po’ tutto e mettersi in gioco, come ha fatto lui più volte.

Alberto contesta la scelta di Mameli sugli inediti

Come dar torto ad Alberto? A prescindere dalla polemica infatti abbiamo visto tutti cos’è stato capace di fare e solo sabato scopriremo come riuscirà a sorprendere Loredana Bertè. Mameli invece è rimasto chiuso sempre nel suo mondo e ha dimostrato di volersi mettere in gioco pochissime volte: atteggiamento che ha infastidito la Bertè che non per niente lo vuole fuori e sta cercando di rivoluzionare la prossima puntata con qualcosa di mai accaduto prima d’ora.

Amici 2019, sfida immediata con eliminazione diretta: proposta rischiosa per il Serale

Sabato scopriremo cosa ne sarà di questa sfida di inediti tra Alberto e Mameli: al momento il lirico ha accettato proponendo però che chi perderà dovrà abbandonare immediatamente il programma; si tratta, perdonaci, caro Alberto, chiaramente di una furbata: non siamo nati ieri e sappiamo tutti che il cantante Blu vincerebbe a mani basse sia che votassero i professori sia che votasse il pubblico, ed è stato anche Mameli a farlo notare.

La possibile decisione della produzione di Amici 18

Ad ogni modo per il momento non si sa cosa deciderà di fare la produzione: molto probabilmente, se dovessero perdere una volta i Bianchi e una volta i Blu, nella prossima diretta vedremo proprio la sfida tra i due; l’importante è che Mameli non ci venga a dire poi che si è trattato di una sfida in giusta perché tanto a nostro avviso perderebbe con uno dei Blu attualmente rimasti in gioco.