Anticipazioni Amici sesta puntata Serale, Mameli eliminato? Ancora guerre ai prof

Sesta puntata Serale Amici, cosa succederà il 4 maggio?

Dalle ultime parole di Loredana Bertè è facile capire come sarà la sesta puntata del Serale di Amici; anticipazioni e news che pubblicheremo qui di seguito non vanno intese come certe, perché il programma non è registrato e si scopre tutto in diretta, ma senz’altro come verosimili: era facile intuire ad esempio che si sarebbero scontrati Valentina e Mameli e infatti lo avevamo scritto due giorni fa ancor prima della messa in onda. Cosa potrebbe succedere allora nella sesta puntata del 4 maggio alla luce di quello che è accaduto in questo quinto appuntamento televisivo? Veniamo subito al dunque.

Amici sesta puntata Serale, anticipazioni sulle sfide: cosa farà Alberto Urso

Anzitutto aspettatevi una nuova guerra da parte di Loredana Bertè che non ha gradito per niente l’eliminazione di Valentina Vernia: chissà quali altre proposte farà per combattere quelli che secondo lei sono i giochetti della commissione! In secondo luogo, e questo è certo perché è stata proprio la Bertè a dirlo, vedremo Alberto Urso cimentarsi in qualcosa di completamente nuovo: nella quinta puntata infatti la giudice gli ha chiesto di sorprenderla. Le ultime anticipazioni riguardano l’eliminato della sesta puntata che molto probabilmente sarà Mameli.

L’eliminato della sesta puntata di Amici 18 sarà Mameli?

A meno che non dovessero perdere di nuovo i Blu tutte e due le sfide, cosa improbabile perché sono favoritissimi al televoto, è evidente che tra tutti i presenti sia l’elemento meno forte. Dite che ci sbagliamo? Potrebbe essere, visto che la commissione sembra apprezzarlo parecchio, ma siamo quasi disposti a metterci la mano sul fuoco. Pronti per la sesta puntata del Serale di Amici? La finalissima si avvicina e anche se il vincitore sembra ormai certo le emozioni che ci regalano le dirette, fatta eccezione per qualche momento tutt’altro che imprevedibile, sono sempre tante!