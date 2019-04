Alberto Urso sfidato da Loredana Bertè, il cantante colto alla sprovvista al Serale

Loredana Bertè sorpresa da Alberto Urso, esibizione strepitosa al Serale

La quinta puntata del Serale di Amici 18 è stata ricchissima di colpi di scena e di discussioni: pensate all’esibizione di John Travolta con Umberto Gaudino e Valentina Vernia oppure alla polemica scatenata da Loredana Bertè su Vincenzo o a quella di Rudy Zerbi su Giordana e Tish. Ne abbiamo viste così tante insomma che quasi quasi ci dimenticavamo di farvi notare qualcosa che forse non tutti avete colto; ci riferiamo in particolar modo alla proposta che Loredana Bertè ha fatto ad Alberto Urso dopo l’esibizione ballata e cantata di I’ve got you under my skin.

Serale Amici, la Bertè chiede ad Alberto di essere sorpresa: “Scegli tu una cosa”

Di cosa parliamo esattamente? Alberto è riuscito a cantare benissimo un genere non suo ed è stato in grado di accennare anche qualche passo di danza senza risultare ridicolo; la Bertè per questo si è detta soddisfattissima della prova svolta dal cantante e gli ha lanciato una sfida chiarissima: “Alberto – queste le sue parole –, mi fai un favore. Sceglila tu una cosa che possa stupirmi e che possa metterti in difficoltà. Un compito libero, scegli tu! Sei stato molto bravo”. Come dare torto alla giudice: Alberto questa sera è stato magnifico in ogni sua esibizione, anche in Almeno tu nell’universo contro Giordana Angi, e c’è un motivo se tutti scommettono sulla sua vittoria.

Alberto Urso vincitore del Serale di Amici? Non ci sono dubbi

Giordana e Tish continuano a litigare e a discutere, e la loro rivalità è finita spesso oggi al centro delle polemiche, tant’è che la stessa Maria De Filippi a un certo punto ha voluto dire basta; tutto questo però non sta facendo bene né all’una né all’altra perché più ci si espone più le tifoserie diventano agguerrite e ogni discussione si trasforma in una guerra, un po’ com’è successo a Vincenzo che anche questa sera è scoppiato in lacrime. Alberto non potrà che beneficiare da una situazione del genere, ed è per questo che crediamo arriverà ad alzare la coppa del programma (anche se, a dire il vero, lo credevamo ancor prima di vedere Tish e Giordana farsi la guerra al Serale…).