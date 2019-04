Chi è il vincitore di Amici 2019? Tutti i pronostici fanno il suo nome

Amici 2019, il vincitore è Alberto Urso?

Manca un mese circa alla finale di Amici 2019 e ormai tutti ci chiediamo chi sarà il vincitore del talent show: Alberto Urso, Tish o Giordana Angi tra i cantanti? Vincenzo Di Primo, Umberto Gaudino o Rafael Quenedit tra i ballerini? Diciamo subito che il vincitore sarà solo uno e che, a quanto ci risulta, non ci saranno due gironi: certo, ci sarà il vincitore della categoria danza ma questo è diverso dal dire che si concorrerà per due gare differenti. Chi è insomma che è riuscito a far breccia nel cuore dei telespettatori al punto da poter sperare di alzare la coppa di Amici di Maria De Filippi? La nostra idea è che a trionfare sarà Alberto e che alla fine arriveranno sicuramente anche Giordana, e due tra Rafael, Vincenzo e Tish; abbiamo qualche dubbio su Umberto perché nel corso delle puntate è stato preferito poche volte a Rafael e Vincenzo, e il voto della giuria – come ben sapete – conta.

I pronostici sulla vittoria di Alberto Urso

Un modo per farsi un’idea su chi sarà il vincitore di Amici, come per qualsiasi altro reality o partite di calcio e sport in generale, è quello di dare un’occhiata alle quote dei vari siti di scommesse e vedere chi è il concorrente meno quotato: più bassi sono i valori delle quote, maggiore è la convinzione degli scommettitori che la persona possa vincere; più alti invece sono i valori delle quote, minore è la convinzione degli scommettitori su una possibile vittoria. Dando un’occhiata ai siti Eurobet, Goldbet e Sisal si nota ad esempio che Valentina e Rafael raggiungono rispettivamente i valori di 31.00, 26.00 e 16.00 (25.00 per Valentina); gli stessi siti forniscono valori bassissimi, cioè 1.60, 1.85 e 2.00, per Alberto Urso che quindi è dato come vincitore assoluto. Il meccanismo è facile: se penso che tu possa vincere non scommetto molto perché non vincerò una somma elevata, no?

Gli altri possibili vincitori di Amici di Maria De Filippi

Chi sono gli altri possibili vincitori? Stando alle cifre, pare che a soffiare il posto ad Alberto possano essere Giordana, che vi abbiamo già nominato, e Tish, anche lei già presente nei nostri pronostici; nei tre siti le quote sembrano favorire anche Vincenzo ma ci sembra improbabile, se non impossibile, come vincitore assoluto di quest’anno. Staremo a vedere insomma chi avrà la meglio; nel frattempo vi ricordiamo che l’ultimo Amici è stato vinto da Irama che sta ottenendo un gran successo col suo album Giovani e che recentemente ha fatto molto parlare di sé per la sua storia, ormai finita, con Giulia De Lellis. Voi per chi fate il tifo?