Amici 18, la De Filippi stoppa Grigolo e Rovazzi all’improvviso: ancora polemiche

Serale Amici 18, Fabio Rovazzi sorpreso da Rudy Zerbi

Nella quinta puntata del Serale di Amici la discussione tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè su Tish e Giordana si è portata i suoi strascichi anche nelle sfide successive alla prima, visto che a un certo punto sono intervenuti pure Fabio Rovazzi e Vittorio Grigolo. Tutto è partito dalle critiche di Rudy alla Angi perché a suo avviso la sua esibizione sulle note di Ragazzo mio è stata un’imitazione e nient’altro; tutti credevamo che la discussione fosse finita lì ma poi Rovazzi ha ripreso il discorso e ha lanciato una frecciatina a Zerbi che ha fatto scattare Grigolo. Una puntata infuocatissima insomma che ha visto Zerbi intervenire in prima persona e che ovviamente è stata movimentatissima dalla Bertè.

Maria De Filippi interrompe Vittorio Grigolo: “Parliamo di una prova di mezz’ora fa”

“Rudy – queste le parole di Fabio Rovazzi –, ti ricordavo più simpatico! So che tieni molto all’interpretazione, quindi non capisco perché tu ti sia lamentato prima!”. A intervenire però non è stato Rudy, che già si era alterato con la Bertè, ma Vittorio Grigolo: “Volevo dire che il problema non è un problema di interpretazione ma di tessitura…”. Vittorio però non ha fatto in tempo a finire il concetto che già Maria De Filippi lo aveva già stoppato, forse un po’ stufa di una discussione ripreda dopo un bel po’ di tempo: “Ragazzi, stiamo parlando di una prova che è avvenuta mezz’ora fa…”; a quel punto Vittorio ha cercato di continuare ma la conduttrice ha preferito andare avanti e non tornare sull’argomento.

Giordana e Tish, lo scontro tra le cantanti si fa accesissimo

In realtà di Giordana e Tish si è parlato per molto tempo in seguito e la polemica non si è stemperata affatto nonostante le sorprese che la puntata ci ha riservato e che hanno mandato in visibilio tutto il pubblico. Interpellato subito dopo da Maria De Filippi infatti, Fabio si è rivolto a Rudy chiedendo cosa cercasse da Giordana: “Cosa cerca da questi due talenti? Giordana ha la riconoscibilità che è il suo marchio di fabbrica. Giordana ogni volta che le dai un pezzo ha due p…e così e questo viene fuori. Se tu cerchi un jukebox lo compriamo su eBay”. “Quello che io ho detto spesso a Giordana – ecco la risposta di Rudy – è che voglio qualcuno con una personalità: lei canta tutto uguale!”. “Io credo – è poi intervenuto Grigolo – che lei abbia lo stesso talento che ha lei! Sono entrambe allo stesso livello”. Le due cantanti saranno senz’altro tra quelle che arriveranno alla finalissima, quindi state certi che sentiremo parlare di loro per molte altre puntate, sebbene a vincere sarà il talentuosissimo Alberto Urso; d’altronde – si sa – tra i due litiganti il terzo gode, no?