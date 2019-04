Tish e Giordana, è scontro al Serale di Amici: Rudy scatenato contro la Bertè

Serale Amici, Tish e Giordana cantano Ragazzo mio

Al Serale di Amici 18 continua lo scontro tra Tish e Giordana e lo fa in modi sempre più accesi e imprevedibili: questa volta le due cantanti si sono dovute esibire sulle note di Ragazzo mio, precisamente sull’arrangiamento pensato da Ivano Fossati per Loredana Bertè; quest’ultimo non è un dettaglio da niente perché è stata proprio tale scelta che ha infastidito Rudy Zerbi e che ha lasciato senza parole Tish: secondo entrambi infatti la prova era palesemente a favore di Giordana che è molto più vicina al mondo della Bertè rispetto alla cantante dei Blu. Da queste considerazioni è nata tutta una discussione non solo in settimana, come vi abbiamo attentamente spiegato, ma anche in studio tra Rudy e Loredana.

Tish contro Giordana, Rudy la difende e attacca la Bertè

In settimana Tish si è detta certa che fosse “una canzone fatta a pennello, disegnata per Giordana, precisa e spaccata. Perché Giordana canta le canzoni di Loredana e a Loredana piacciono le canzoni di Giordana!”. “Non cantando lei in italiano – ha precisato la Angi dopo aver visto la reazione della sfidante – è a favore mio… Non è vero [che la avvantaggia, ndr]. L’unico brano che ha fatto è un brano di Tenco e questo brano è di Tenco… quindi in che cosa mi avvantaggia?”. “Non sono d’accordo – ha precisato la Bertè dopo aver visto le reazioni di entrambe – perché è un pezzo universale”. Rudy ha subito risposto sostenendo che quanto stava andando in onda era “una barzelletta perché stanno per cantare su un arrangiamento che Ivano Fossati ha fatto per te [per Loredana Bertè, ndr] ed è vero dire che tra le due voci alla tua si avvicina quella di Giordana. L’arrangiamento è stato fatto apposta per te!”.

Tish vince su Giordana: Loredana risponde a Rudy

Giordana a questo punto ha sbottato e ha precisato di aver già proposto varie sfide a Tish ma che lei non ha accettato: “Io mi impegno per fare i brani, nessuno mi regala niente, Rudy!”, ha poi chiosato. “Giordana – ha continuato la Bertè – non è Loredana Bertè! Allora tu non credi in Tish!”. “Perché non te la metti te la parrucca blu!”, ha poi esclamato facendo scoppiare a ridere la De Filippi. L’esibizione alla fine è andata bene per entrambe (ma ha vinto Tish col 54%) e la Bertè ha potuto togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Rudy, hai toppato perché Tish l’ha cantata benissimo! Sei tu che non credi in Tish! Sono contenta di non dover votare perché tutt’e due sono state strepitose”. A Rudy invece la Angi non è piaciuta affatto: secondo lui il suo è stato infatti “un discreto tentativo d’imitazione”; giudizio che non è piaciuto a Loredana che lo ha accusato di essere troppo di parte.

Loredana Bertè ricorda Mia Martini ad Amici

Giordana non ha avuto da dire molto sul risultato che è quasi sempre a favore dei Blu quando c’è il televoto di mezzo, tant’è che la sorprendente prova successiva ha visto vincere ancora una volta la squadra di Vittorio Grigolo. La rivale di Tish però è stufa di essere sempre attaccata e di non avere mai supporto; il che ha spinto Loredana Bertè a invitarla a reagire: “Giordana – queste le sue parole –, lo sai quante porte in faccia abbiamo preso io e Mimì! Siamo cresciute e ce ne hanno dette di tutti i colori! Non ci aprivano neanche le porte!”.