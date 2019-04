John Travolta balla ad Amici con Umberto e Valentina, sorpresa al Serale (Video)

Serale Amici, John Travolta balla con Umberto e Valentina

Il momento tanto atteso è arrivato: John Travolta ha ballato con Umberto Gaudino e Valentina Vernia al Serale di Amici 18. Certo, non ha fatto le coreografie per intero ma i passi che tutti ci aspettavamo li ha fatti tutti mandando in delirio il pubblico in studio. Soddisfattissima Maria De Filippi che ha ringraziato il divo di Hollywood e gli ha chiesto subito cosa pensasse delle esibizioni che aveva appena visto da vicino; è stata una bellissima prova in stile Ballando con le Stelle, non ce ne voglia Maria, che avrà senz’altro regalato al programma un super picco di share: domani gli ascolti ci diranno se la De Filippi ha fatto la scelta giusta o no, ma a prescindere da quello che accadrà non si può dire che non abbia attirato l’attenzione del pubblico.

Maria De Filippi svela la prova proibitiva con Travolta

“Ho detto a entrambi di pensarci tutta la notte – queste le parole di Maria prima che Valentina e Umberto iniziassero a esibirsi senza sapere della presenza di John Travolta – su cosa avrebbe avuto di proibitivo. Avete fatto tante ipotesi ma non l’avete assolutamente azzeccata. Di proibitivo ci sarà qualcosa, qualcosa che interverrà come se fosse un sogno in questa prova. Vi troverete davanti qualcosa di inaspettato e dovrete gestirvi in questa situazione! Dimenticatevi per un secondo quello che avete fatto alle prove!”. I due ballerini in effetti si sono trovati Travolta sin dall’inizio della coreografia e hanno reagito visibilmente emozionati e sorpresi (ma senza sbagliare i passi e ballando come al loro solito, cioè benissimo).

Il video dell’esibizione di John Travolta con Valentina e Umberto

“Umberto – così Maria si è rivolta a entrambi dopo la fine dell’esibizione –, ti tremano le mani! Vale, ci sei?”. “In realtà – queste le parole della ballerina – ci avevo pensato, però col fatto che dico tante cavolate sono stata zitta. Grazie, Maria!”. “No, io no… non ci avevo pensato assolutamente!”, queste invece le parole del ballerino che non si aspettava niente di tutto ciò. “Siete brillanti entrambi – così si è rivolto John Travolta ai due ragazzi –, veramente prestazioni eccezionali questa sera! Mi sono piaciuti tantissimo! Bellissimo!”. Trovate qui il video dell’esibizione: vi conviene recuperarla qualora ve la foste persa!