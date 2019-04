Valentina eliminata quinta puntata Amici 18: la Bertè sbotta, sorpresa alla fine

Eliminata quinta puntata Serale Amici, Valentina Vernia lascia il programma

L’eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 18 è Valentina Vernia dopo una sfida agguerritissima con Mameli e alla fine di un appuntamento televisivo che è stato ricchissimo di polemiche e di sorprese; vi ricordiamo infatti che la presenza di Loredana Bertè ha acceso parecchio gli animi e creato non poche dinamiche e che Maria De Filippi ha ospitato uno dei divi di Hollywood più acclamati nel mondo: John Travolta. Valentina esce dopo aver dimostrato a tutti di avere talento da vendere e di essere un portento nel suo stile; difatti la Bertè si è detta amareggiata dalla scelta della commissione e sembra pronta a una nuova guerra con la commissione.

Serale Amici 27-28 aprile 2019, Loredana Bertè comincia una nuova guerra

Valentina può dirsi soddisfatta: i ballerini professionisti sono entrati in studio per applaudirla e alcuni come Jonathan Dante Gerlo sono finiti in lacrime; nel frattempo Loredana parlava con John Travolta sottolineando quanto fosse unbelievable ‘incredibile’ l’eliminazione della ragazza e facendo intendere in un secondo momento di essere stufa dei giochetti dei professori: “Mi dispiace molto perché è un talento incredibile, non ce ne sono tanti così! Si ricominciano i giochini strani, non mi piace. Un vero talento, puro!”. “Un grazie generale a tutti ma a tutti tutti, dalla donna delle pulizie a chiunque. Grazie!”, queste le parole di Valentina. Ma veniamo al riassunto della quinta puntata del Serale

Amici 18 quinta puntata, tutte le manche della prima prova: vincono i Blu

Prima prova, proibitiva Bertè: Tish contro Giordana, vincono i Blu; Seconda prova, a sorpresa con John Travolta: Umberto contro Valentina, vincono i Blu; Terza prova (vale 3 punti): Mameli contro Alberto, prova secretata; Quarta prova, “Il potere della volontà”. Umberto contro Vincenzo, vincono i Blu; Quinta prova, proibitiva Vessicchio. Alberto e Giordana, vincono i Blu.

La prima manche è stata vinta dai Blu che hanno messo a rischio Mameli e Giordana (i professori prima di mettere a rischio la cantante hanno deciso di salvare Rafael). La prima parte della puntata ha visto scontrarsi Loredana Bertè con Rudy Zerbi su Giordana e Tish, e non sono mancate critiche neanche a Mameli che ha fatto delle proposte inaccettabili per la rock star. Alla fine della manche Fabio Rovazzi, coach dei Bianchi solo per questa settimana, ha scommesso su Umberto che si è salvato dall’eliminazione ottenendo il 90% dei voti a favore; la Bertè ha ovviamente messo a rischio Mameli dopo una puntata passata a riempire di complimenti la Angi.

Quinta puntata Amici 18, tutte le manche della seconda prova: vincono i Bianchi

Prima prova (Tim), duetto con ospite: Giordana e Irama contro Arisa e Alberto, vincono i Blu; Seconda prova, ballo: Rafael contro Vincenzo, vincono i Bianchi; Terza prova (voluta da Rudy Zerbi): Tish contro Giordana, prova secretata; Quarta prova, guanto di sfida. Vincenzo contro Rafael e Umberto, vincono i Blu; Quinta prova, Canto Vs Ballo. Alberto contro Umberto, vincono i Blu.

Alla fine della seconda manche, vinta dai Bianchi, Vittorio Grigolo ha scommesso su Tish che però si è fermata al 70% e non è riuscita neanche ad avvicinarsi al 99 richiesto per la seconda fase. Questa volta sono stati messi a rischio Tish e Valentina, tra cui Giuliano Peparini ha dovuto fare una scelta difficile che è ricaduta sulla seconda. Anche la seconda parte della puntata è stata ricchissima di polemiche: la Celentano ad esempio è stata bersagliata da Zerbi con delle domande inopportune e Vincenzo se l’è vista ancora una volta con un’agguerritissima Loredana.

Mameli eliminato della prossima puntata?

La sfida finale tra Mameli e Valentina ha visto Mameli scegliere Giordana e Rafael mentre Valentina Vincenzo e Alberto: a vincere sono stati Rafael e Vincenzo e come al solito si è arrivati all’1 pari; anche se a spuntarla è stato Mameli dubitiamo che la prossima settimana riuscirà a salvarsi: ormai sono rimasti in gara cantanti e ballerini fortissimi e che, stando al percorso fatto nella scuola, sembrano essere più apprezzati dalla commissione di danza e di ballo. Avete letto le nostre anticipazioni sulla sesta puntata, vero?