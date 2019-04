Vincenzo Amici vola in finale, Umberto si contraddice: “Poco coerente”

Amici 18, Vincenzo vince la categoria ballo? Finale per lui

Vincenzo Di Primo arriverà alla finale di Amici 2019? La maggior parte dei concorrenti sono convinti che potrebbe essere il vincitore della categoria “danza”: fra questi c’è Umberto Gaudino, che però ha fatto dei ragionamenti che non hanno avuto una logica precisa. Proprio per questa ragione Vincenzo lo ha accusato di essere incoerente. C’è stato uno scontro fra i due concorrenti di Amici 18. Vincenzo e Umberto, prima del Serale, avevano un bellissimo rapporto. Adesso qualcosa è cambiato? Il ballerino della squadra Blu è rimasto deluso per le ultime dichiarazioni fatte da Umberto.

Vincenzo contro Rafael durante la diretta di Amici: non lo ritiene onesto

Dopo aver visto i professori difendere Mameli da Loredana Bertè, abbiamo assistito allo scontro tra Umberto e Vincenzo. Questa è stata la frase che non è piaciuta per niente al ballerino dei Blu: “Io e Rafael siamo due ballerini che abbiamo dimostrato di più al Serale di Amici. Dobbiamo andare in finale. Abbiamo fatto dei progressi grandissimi. Vincenzo era bravo e versatile ancora prima del Serale”. Vincenzo ha risposto così: “Lui dice di volere Rafael alla finale di Amici solo perché è in squadra con lui. Questa è una parac…ta! Questa cosa detta da Umberto è ridicola. Non è onesto”.

Confessione Umberto sul legame con Vincenzo

Umberto ha aggiunto altro: “Anche meno. Sono grande abbastanza per poter ragionare con la mia testa. Io ho vissuto le stesse difficoltà di Rafel: mi ci rivedo molto nel suo percorso. Tu sei straordinario. Ti voglio bene. Ho una grandissima stima nei tuoi confronti. Lo so che tu al 99% arriverai in finale”. Ci sono nuove prove che confermerebbero la vittoria di Vincenzo Di Primo.

Amici quinta puntata: spunta il nome di Miguel

Vincenzo di Amici 18 ha concluso la discussione in questo modo: “Non sono d’accordo. Lo trovo poco coerente. Col tuo ragionamento Miguel sarebbe dovuto arrivare in finale”. Anche Umberto, comunque, potrebbe giungere alla finale di Amici: questa sera è stato salvato nuovamente dal pubblico a casa superando il 90% di voti! Fabio Rovazzi – il sostituto di Ricky Martin – ha puntato molto su di lui.