Vincenzo Di Primo vince Amici 2019 (categoria ballo)? La conferma

Serale Amici 2019, Vincenzo Di Primo vincitore della categoria ballo?

Vincenzo di Amici 18 è riuscito a far breccia nel cuore di innumerevoli telespettatori. Non solo perché è dotato di un talento che non può essere assolutamente negato (e Loredana Bertè, in fondo, lo sa bene) ma anche perché ha una storia interessante, una storia fatta di sacrifici e grandi riscatti. Si è impegnato duramente per raggiungere il suo livello di danza e ha dovuto anche rinunciare a passare del tempo con i suoi genitori per poter realizzare il suo sogno. Suo padre e sua madre hanno investito sul suo futuro, facendo fronte a diversi problemi economici. Vincenzo ha sempre detto di non sentirsi mai abbastanza riconoscente. Grazie a loro è riuscito ad avere un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi: hanno sempre creduto nel suo talento e lui non li ha mai delusi.

Vincenzo imbattibile al televoto di Amici: la squadra Bianca in ginocchio

Chi vincerà la categoria ballo di Amici 18? Per il momento il primo di una classifica ipotetica (basata comunque su dati effettivi e non su mere preferenze) è lui: nell’ultima puntata del Serale di Amici 2019 andata in onda, ha sempre vinto contro i ballerini avversari. E non di poco. Vincenzo è persino riuscito nell’impresa di trionfare nella sfida di sensualità contro Rafael, nonostante quest’ultimo – obiettivamente – è stato molto più convincente. Il pubblico però è dalla parte di Vincenzo di Amici. Lo sarà fino all’ultima puntata? Loredana Bertè non la pensa come i telespettatori e ieri, dopo una rumorosa polemica, il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime.

I due vincitori di Amici 2019

Ha sempre protetto il suo sogno e tutti gli sforzi fatti in passato per diventare il super-ballerino quale adesso è: “Io non penso lei possa permettersi di giudicare la danza – ha detto alla Bertè –. Ci sono tre professori di canto e loro non si sono mai permessi di dire qualcosa su un ballerino! Hanno solamente giudicato a piacere, lei non è competente abbastanza!“. Ed è molto convinto delle sue qualità. Ovviamente conosce bene anche i suoi limiti. Vincenzo trionferà nella categoria ballo e Alberto Urso avrà invece la meglio su tutti i concorrenti? Lo scopriremo fra non molto. Nel frattempo stanno incuriosendo le storie di alcuni allievi: la mamma di Giordana Angi, per esempio, ha rivelato dei fatti importanti sul suo passato.